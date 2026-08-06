Medicare（紅藍卡）健保福利　HIICAP免費提供專業諮詢與協助

隨著人口老齡化趨勢持續發展，如何善用聯邦醫療保險 （Medicare，俗稱紅藍卡 ）福利，成為許多長者及其家人關心的重要課題。專家提醒，符合資格的民眾除了按時就醫外，更應主動了解Medicare提供的各項預防保健服務，並與家庭醫生討論適合自身健康狀況的檢查及篩檢項目，以達到早期發現、早期治療的效果。

為協助民眾掌握最新醫療保險資訊，紐約州設立了Health Insurance Information, Counseling and Assistance Program (HIICAP)（健康保險資訊諮詢和援助計劃），專門為Medicare受益人及其家屬提供免費、保密且專業的諮詢服務。HIICAP諮詢人員經過專業培訓，能夠協助民眾了解不同保險方案、辦理相關申請手續，以及解答醫療保險方面的各種疑問。

據介紹，HIICAP提供的服務範圍十分廣泛，涵蓋Medicare A部分（住院保險）、B部分（醫療保險）、D部分（處方藥保險）以及Medicare Advantage（C部分）等內容。此外，對於希望進一步降低醫療支出的民眾，HIICAP也能協助了解和比較各類補充保險計劃，包括俗稱Medigap的補充醫療保險方案，幫助受益人選擇最符合自身需求的保障內容。

在醫療成本不斷上升的情況下，許多長者尤其關心如何減少藥品和醫療費用支出。HIICAP特別介紹多項可供申請的費用節省計劃。其中包括紐約州知名的EPIC（長者藥品保險計劃），協助符合資格的長者降低處方藥支出；Medicare Savings Program（醫療保險儲蓄計劃），可幫助低收入長者支付部分Medicare保費及相關費用；以及聯邦政府提供的Extra Help（額外補助）計劃，協助受益人降低D部分保費與處方藥自付額。透過這些計劃，不少長者每年可節省數百甚至數千美元的醫療支出。

目前，HIICAP諮詢服務遍布紐約市各行政區，民眾可依據居住地點選擇就近服務據點進行面對面諮詢，也可透過電話獲得協助。另一方面，並非所有居民都符合Medicare資格。針對尚未符合Medicare申請條件，或目前沒有任何醫療保險保障的紐約市居民，市府亦提供其他醫療資源。其中，由NYC Health + Hospitals推動的NYC Care計劃，為無保險或不符合其他公共保險資格的居民提供醫療照護服務。

NYC Care不受年齡、公民身份或移民身分限制，符合條件者可獲得低價甚至免費的基層醫療服務，包括家庭醫學、專科轉診、預防保健及慢性病管理等項目。市府表示，希望透過該計劃確保每位紐約市居民都能獲得基本醫療照護，減少因經濟因素而延誤就醫的情況。

醫療專家提醒，無論是已加入Medicare的長者，或尚未擁有醫療保險的居民，都應主動了解可利用的公共醫療資源。尤其Medicare涵蓋多項預防性健康服務，包括年度健康檢查、癌症篩檢、疫苗接種及慢性疾病管理等內容，善加利用不僅有助於維持健康，也能降低未來高額醫療支出的風險。

隨著2026年相關保險規定與福利內容陸續更新，民眾若對Medicare、處方藥保險、補充保險或費用補助計劃有任何疑問，可及早尋求HIICAP專業諮詢，充分運用各項醫療福利，為自己和家人的健康保障做好規劃。

需要預約或查詢服務資訊者，可聯絡紐約市老齡局的Aging Connect服務專線，電話為212-244-6469（212-AGING-NYC），由專人提供相關協助與轉介服務。