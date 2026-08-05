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美國華裔小姐總決賽 科技、巨星、佳麗匯金神

紐約訊
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主辦選美會的三位功臣：董事長江謹輝（Jason Kong）（左一），總裁何嘉琦（...
主辦選美會的三位功臣：董事長江謹輝（Jason Kong）（左一），總裁何嘉琦（Everlyn Ho）（左二），營運總監阮健華（Eric Yuen）（右一）。

第23屆美國華裔小姐決賽日前於康州金神大賭場（Mohegan Sun）上映，來自舊金山的佳麗林雅雯（Ya Wen Lin）憑藉穩健的表現奪冠。整個決賽過程流暢，以「風、火、水、土」四大自然元素重塑舞台，從未來科技機械人到港劇巨星親臨，創造了一場讓人目不暇給的視聽狂歡。

在AI潮影響下，大會首度打造AI機器人司儀！流暢對答與幽默互動瞬間引爆全場相機快門，將現場科技感與新鮮感拉滿！要與機器人司儀搶風頭的特別嘉賓陳山聰打起十二萬分精神，以《狂野之城》、《愛在記憶中找你》等一連串經典金曲帶起全場，走下舞台與觀眾零距離親密握手，將氣氛推向最高潮，這個回合真明星還是勝出。

9位佳麗以火焰造型帶來熱辣Hip Hop舞強勢破局，隨後更發揮天馬行空的創意，親自改造「四大元素」主題晚裝，羽翼、流水與花卉元素紛紛上身，美得令人窒息！本屆最受矚目的「即興演技挑戰」，佳麗們臨場應變極速飆戲，入圍五強者更直接與陳山聰現場對戲，火花四射、笑點與看點滿框！

從古典舞、絲帶舞到樂器演奏與流行歌唱，佳麗們以藍色泳裝展現自信體態，再以百變才藝驚艷全場。經過多輪激烈較量，各項大獎揭曉：

冠軍：7號 林雅雯（Ya Wen Lin），來自舊金山、精通三語的她，憑藉超凡的氣質與無懈可擊的穩定發揮強勢奪冠！在即興演技中，她更處變不驚地與陳山聰現場深情合唱《月亮代表我的心》，淡定自信的魅力征服全場評判！

亞軍：6號 林樂希（Bella Lin），全場狂攬4項大獎（最上鏡、完美體態、最佳才藝、最佳旗袍美態），堪稱實力強勁的「獎項收割機」！

季軍：5號 陳梓穎（Lorraine Chan），憑藉極具個人風格的設計與超高人氣，一舉斬獲季軍、最佳時尚創意獎及「最受歡迎小姐」！

在陳山聰與上屆冠軍的見證下，新科冠軍林雅雯戴上閃耀皇冠，接過象徵傳承的權杖。

美國華裔小姐選美會得以發展至今日，全賴康州金神大賭場（Mohegan Sun）長達20多年的支持，使這場選美已成為北美華人社區最具代表性的年度盛事，吸引全美各地佳麗來參加。

康州金神大賭場每年為選美會提供國際級舞台設備與完善的接待服務，吸引數千位來自全美各地的觀眾現場觀賽。大會每年皆特別邀請香港TVB影視紅星或知名藝人擔任表演與評審嘉賓（如羅嘉良、陳展鵬、吳卓羲、馬德鐘等）。選美會旨在展現華裔女性的自信、智慧與才藝。優勝佳麗不僅獲得豐厚獎學金與獎品，更有機會代表北美參與國際性華裔小姐賽事。

金神大賭場長期贊助並舉辦該項大賽是其深耕亞裔市場與推廣美東旅遊娛樂的重要策略之一。賽事期間結合了發財巴士、賭場酒店住宿、餐飲及購物套票，為亞裔社區提供豐富的娛樂與文化體驗。每年的農曆新年更攜手華裔小姐參與紐約的新年大遊行、放鞭炮等民俗活動，為這些活動增添了星味。

金神國際市場部同仁與陳山聰、冠亞季軍佳麗賽後在舞台合影，右五為負責人梁世傑先生。
金神國際市場部同仁與陳山聰、冠亞季軍佳麗賽後在舞台合影，右五為負責人梁世傑先生。

精華 FAQ

  • 冠軍由來自舊金山的7號林雅雯（Ya Wen Lin）奪得，她以穩健台風、三語能力及即興演技中的淡定表現脫穎而出，最終成功摘冠。

  • 大會首度設置AI機器人司儀，並邀請陳山聰演出助陣，舞台以風、火、水、土重塑主題，結合Hip Hop、晚裝創意與即興對戲，科技感與娛樂性兼備。

  • 金神大賭場長期贊助並提供國際級舞台與接待服務，讓賽事成為北美華人社區的重要年度盛事，也透過住宿、餐飲與活動套票推動亞裔市場與旅遊娛樂。

華裔 舊金山

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