黎保利深耕華人社區 溝通無障礙

黎保利事務所律師團隊。

黎保利 律師樓（Caesar and Napoli, P.C.）是美國紐約地區享有盛譽、專注於人身意外傷害（Personal Injury）的知名律師事務所。總部位於紐約曼哈頓下城百老匯 大道，在法拉盛 、布魯克林等華人聚居區設有長期服務點，深耕美東華人社區，致力於為各類意外事故中的受害者爭取應有的法律權益與最高額度的經濟賠償。

黎保利律師樓由資深訴訟律師詹姆斯‧黎保利（James Napoli）及合作夥伴共同創立，已服務紐約華人社區逾30年，是最早為華人社區提供專業人身意外傷害賠償的律師樓。團隊律師深諳紐約州及美國聯邦人身傷害法律體系，擁有多年的上庭訴訟經驗與精湛的辯護技巧。

黎保利事務所律師團隊屢獲美國法律界權威機構的認可，包括入選「美國超級律師」（Super Lawyers）、「美國訴訟律師前100名」（The National Trial Lawyers Top 100） 及 「美國司法律師協會」 等榮譽榜單。創辦人黎保利律師更憑藉其為受害者爭取權益的卓越貢獻，連續多年榮獲「超級律師」稱號。

黎保利律師樓的法律服務專注於各類人身意外傷害索賠。事務所採取「始終站在受害者立場」的原則，堅持絕不為保險公司或大型跨國企業辯護，確保每一個案件都能全力以赴爭取原告權益。

主要專長領域包括：

機動車事故：大型巴士/公交車車禍、卡車事故、摩托車撞擊及行人遭車撞傷。

建築工程意外（工傷）：高空鷹架/腳手架跌落、建築工地塌陷、機械操作受傷及無安全裝備事故。

物業責任與滑倒跌傷：公共區域滑倒、高處墜落、危險設施造成的意外受傷。

醫療事故與誤醫誤診：生產醫療過失、手術失誤、過失致死索賠。

9/11 後期健康索賠：針對 9/11 事故相關區域受害者及救援人員的健康補償索賠。

黎保利律師樓以強大的調查能力、充分的法庭準備及敢於上庭抗辯著稱，歷史上已累計為客戶贏得數億美元的賠償金與和解案。深知移民群體在面臨意外時常受制於語言障礙與身分疑慮，黎保利律師樓組建了具備多語言能力的多國籍團隊。

為更好服務大家，黎保利律師樓建有資訊全面的中文網站www.libaolilaw.com，並提供普通話、廣東話、台山話、福州話以及英語、西班牙語和俄語服務，確保溝通零障礙。

保障無合法身分工人權益：律師樓強調，在紐約州法律下，無論是否具備合法移民身分，受害者皆享有獲得人身傷害賠償的法定權利。事務所專為無身分勞工提供安全的法律諮詢，協助其安心維權。免費諮詢：受害者或家屬可隨時進行免費案件評估，無需預付任何法律諮詢費用。

勝訴後付款：在案件獲得賠償金額或庭外和解金之前，律師樓不收取任何律師費用；若未成功獲得賠償，客戶無需承擔律師費。

全天候聯繫：提供 24/7 全天候緊急諮詢服務，確保客戶在面對突發事故時能第一時間獲得專業法律指引。免費諮詢電話:1-888-620-3888（精通各種方言），緊急專線：888-988-0247，網站：www.libaolilaw.com。總部地址：233 Broadway, Suite 2348，曼哈頓。