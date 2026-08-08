公共提醒：詐騙電話鎖定華人社區民眾，務必提高警覺以防受騙
聯合健康保險亞裔市場部提醒會員與社區大眾，近期針對華人社區以及一般民眾的詐騙電話明顯增加。這些電話可能看似來自保險公司(包括聯合健康保險)或其他醫療保健機構，目的是取得敏感的個人資料。
詐騙手法常為來電者可能謊稱代表保險公司，有些甚至冒充聯合健康保險或其亞裔市場部人員。
常見警訊包括：
* 製造緊急或恐懼感，迫使您立即採取行動
* 要求「確認」或更新保險資料
* 提供「免費」醫療設備或福利
* 要求提供個人或財務資料
他們可能會要求您提供保險會員ID號碼、出生日期、社會安全號碼或地址。
當民眾接到這類來電時應該怎麼做?
* 請勿在電話中透露個人或保險資料
* 如果來電看起來可疑，請立即掛斷
* 不要按任何按鍵，也不要按照自動語音提示操作
* 如有可能，請封鎖該電話號碼
* 如果您不確定來電是否真實，請掛斷電話，並使用會員ID卡上的電話號碼直接致電聯合健康保險確認
* 您也可以前往聯合健康保險資訊中心，獲得面對面的支援與協助
核實或舉報
* 聯合健康保險會員：
* 請撥打會員ID卡上的電話號碼，或撥打1-844-359-7736
* 或造訪uhc.com/fraud以了解更多資訊
* 一般民眾：請至ReportFraud.ftc.gov舉報詐騙
重要提醒:合法的保險公司不會透過未經請求的來電要求您提供敏感資料。如果您不確定，請掛斷電話，並撥打可信賴的官方電話號碼。
請與家人和朋友分享此溫馨提醒，尤其是年長者。保持警覺與了解資訊，有助於防止詐騙並保護我們的社區。
來電者常冒充保險公司或醫療機構人員，透過製造緊急感、承諾免費醫療設備或要求更新資料，誘使民眾提供會員ID、生日、社會安全號碼與地址等敏感資訊。 不要在電話中透露任何個人或保險資料，也不要按鍵或跟隨語音指示；若覺得可疑，應立即掛斷並封鎖號碼，之後改撥會員卡上的官方電話確認。 會員可撥打會員ID卡上的電話或1-844-359-7736，並可造訪uhc.com/fraud了解資訊；一般民眾則可前往ReportFraud.ftc.gov向聯邦貿易委員會舉報詐騙。
精華 FAQ
來電者常冒充保險公司或醫療機構人員，透過製造緊急感、承諾免費醫療設備或要求更新資料，誘使民眾提供會員ID、生日、社會安全號碼與地址等敏感資訊。
不要在電話中透露任何個人或保險資料，也不要按鍵或跟隨語音指示；若覺得可疑，應立即掛斷並封鎖號碼，之後改撥會員卡上的官方電話確認。
會員可撥打會員ID卡上的電話或1-844-359-7736，並可造訪uhc.com/fraud了解資訊；一般民眾則可前往ReportFraud.ftc.gov向聯邦貿易委員會舉報詐騙。
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