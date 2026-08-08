精辦商業保險專家-常安保險為商家及個人提供各類精選保險服務

華埠 商業保險 專家的常安保險公司開業至今廿年以來，其服務優點是針對不同性質的各行各業，深入了解情況，再根據投保顧客立場和需求，以豐富專業知識經驗耐心仔細為投保者說明分析之後再選擇適合顧客的保險，切實保障客人的利益。

基於中華民族勤勞堅韌奮發的習性，在美華人 的社會地位逐步提高，華人經營的多種行業逐漸蔓延整個主流社會。然而在美國社會裡，不管大、中、小企業或公司，一切的商業行為必須嚴格遵守美國的法律制度，稍有疏失都會面臨有隨時倒閉或破產的風險，甚至會觸犯刑法。譬如說商業保險，很多華人企業常帶著僥倖心理，為減低成本而進行回避，一旦發生意外時其後果及損失程度將是難以估計。

在美工作生活，保險對每一個人都相當重要，無論大小不同企業家、專業人士或一般民眾，都應該需要一份合適的保險產品。例如看病、住院須醫療保險；購屋置業須房屋保險(火險、意外險、偷竊險等)，才能獲銀行貸款；車主須購汽車安全險；此外人壽、「羅斯」等等，其保險費用可算是佔收入中開銷之一。如何節省保險費用，可靠的保險經紀扮演重要角色。

在選擇保險險種的時候，務必多作比較不同的公司，保險費低廉並不一定最好，應該主動與保險公司專業人員懇談，參考了解清楚保險公司所提供的計劃，一句話概括，尋找一家可靠信賴的保險公司最為關鍵。選擇保險時，保費低廉並不一定最好，尋找可靠信賴的保險公司與專業經紀深入溝通、仔細比較計劃內容，才是降低風險並切實獲得保障的關鍵。

常安保險公司（Unify Insurance Agency, Inc.）代理紐約、新澤西、康州、賓州及德拉瓦州數十家A+頂級保險公司的各種保險，服務範圍如商業、汽車、店鋪、餐館、建築、裝修、樓宇、意外、勞工、人壽保險等，歡迎致電或親臨查詢，地址﹕華埠依利沙伯街81號六樓603室(德昌超市樓上)，電話﹕(212)226-5250，七天報價，每周星期一至星期六上午九時至下午六時，星期日敬請預約。電郵: [email protected]。