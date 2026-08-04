中國嘉德2026秋拍全球徵集啟動　紐約站8月6日全品類中國文物藝術品拍賣

明宣德 黃釉盤 成交價：RMB 5,750,000。

8月6日徵集活動將於上午10時至12時30分及下午2時至6時舉行，地點位於中國嘉德北美辦事處（505 Park Ave., 4th Floor, New York, NY 10022）。活動期間，嘉德專家團隊將為委託人提供免費諮詢及初步評估服務，協助藏家了解藏品市場價值及未來拍賣規劃，讓更多具有收藏價值的藝術精品登上國際拍賣舞台。

中國嘉德國際拍賣有限公司1993年成立於北京，深耕中國文物藝術品市場領域三十餘年，是深受廣大藏家青睞的全品類文物藝術品拍賣公司。

2023至2025年連續三年總成交額位居亞洲第二、中國大陸第一。8月6日，中國嘉德將赴紐約舉辦藝術品徵集活動，如果您期待將手中的藏品上拍變現，歡迎蒞臨中國嘉德紐約徵集現場。

隨著全球藝術品市場持續回暖，高品質中國藝術精品的市場需求穩步增長，中國嘉德拍賣正式啟動2026秋季拍賣會全球公開徵集，並將於8月6日（周四）在紐約舉辦北美徵集專場，面向廣大收藏家徵集中國古代書畫、中國近現代書畫、瓷器、玉器、紫砂工藝品、金石雅玩、國石篆刻、古典家具、古琴、沉香、木器、地毯、錢幣、郵品及球星卡牌等多個收藏門類，為北美藏家搭建直通亞洲藝術市場的重要平台。

作為亞洲最具影響力的藝術品拍賣企業之一，中國嘉德深耕中國藝術品市場三十餘年，憑藉專業的專家團隊、成熟的市場運作能力及完善的全球客戶網絡，持續為收藏家提供高品質拍賣服務。此次紐約徵集活動由中國嘉德北美辦事處主辦，將採取預約制方式，方便藏家與專家進行一對一交流，針對藏品提供專業鑑定、市場分析及拍賣策略建議。

中國嘉德與北美收藏界的聯結由來已久：上世紀90年代開啟跨洋對接，2004年4月設立北美辦事處，常態化服務全面升級。早在2007年，嘉德就接受美國波士頓美術館委託拍賣其館藏瓷器與古籍，開創中國拍賣企業承接海外頂級博物館委託的行業先河，上拍精品悉數成交，專業能力獲得北美主流文博機構的權威認可。

這份成熟專業的服務經驗，同樣傾注於每一位藏家的信賴。對海外華人家庭而言，先輩留下的舊藏早已超越資產的意義——它是飄洋過海的文化寄託、是沉甸甸的家族記憶。傳承從來不是封存箱底，當年輕一代接過先輩的託付，讓藏品的價值與故事被更多人看見，本身就是對傳承最溫柔的尊重與成全。中國嘉德所能做的，正是為這些藏品找到更妥帖的歸處。期待與各位藏家相聚現場，共赴2026秋拍之約。

中國嘉德2026秋季拍賣會北美徵集日程

紐約（敬請提前預約）

徵集時間：8月6日 週四

10:00-12:30 / 14:00-18:00

徵集地點：中國嘉德北美辦事處

505 Park Ave. 4th flr, New York, NY 10022

諮詢電話：+1 212 308 8889

電子郵箱：[email protected]

中國嘉德2025春拍現場．