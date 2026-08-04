我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波音737 MAX系列接連空難後 隔了7年再有新飛機獲認證

荷莫茲重啟協議近了 恐讓伊朗籌碼更多 分析：川普只剩2選擇

陳偉濤律師談財富傳承新思維 從避險到節稅信託成為家庭防護關鍵

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
陳偉濤律師提供專業信託設立、財產保護和遺產規劃服務。
陳偉濤律師提供專業信託設立、財產保護和遺產規劃服務。

近年來，越來越多生活在紐約的華人家庭開始關注並辦理信託。從財富傳承、資產保護到稅務安排，信託逐漸成為許多人在做財務規劃時的首選工具。這種現象的普及，背後其實有幾個非常實際的原因。

首先是大家對財富傳承和家庭保障的重視。華人普遍非常關心家庭和諧與後代的未來，特別是在海外生活，如何讓辛苦積攢的資產順利交給子女，並確保萬一發生意外時家人能得到妥善照顧，是很多人最關心的大事。信託就是一種獨立的法律安排，可以清清楚楚地寫明資產要怎麼分配、什麼時候給，避免未來親人因為財產產生糾紛。此外，信託還可以設定條件，保護年幼的子女或照顧伴侶的生活，讓家庭在面對突發狀況時依然能有穩定的經濟支持。

其次是出於資產保護和防範法律風險的需求。隨著華人在紐約的投資和房產增加，大家也開始注意到潛在的風險。例如經營生意可能面臨的官司或債務問題，或者是一般家庭在申請政府白卡（Medicaid）醫療福利時，可能會面臨將來資產被政府追索的風險。通過設立不可撤銷信託，把資產過戶到信託名下，就能在個人和資產之間建立一道保護牆。這樣一來，這些資產就不再算在個人名下，能有效降低被法院強制執行或被追賠的風險，為家產多添一份保障。

另一個重要原因，是大家文化觀念的轉變。過去華人習慣把現金或房子直接過戶給子女，但現在越來越多人了解到，直接過戶可能會帶來稅務或權益上的問題。透過紐約當地的專業律師宣導，大家發現信託不僅靈活，而且並非富人的專利，普通中產家庭同樣非常需要。這種把信託當成現代化財務管理工具的觀念，讓越來越多華人家庭願意提早規劃。

最後，移民家庭常見的跨境資產管理需求也是一大推手。許多住在紐約的華人在家鄉也有房產、存款或投資，這種跨國資產在未來面臨繼承或報稅時非常複雜。透過信託的架構，可以把兩地的資產做更合理的整合與安排，省去未來跨國繼承時繁瑣的法律程序，讓下一代在接收資產時更加順利省心。

陳偉濤律師專注提供專業信託法律服務，核心服務項目包括生前信託設立、白卡醫療信託規劃、財產保護信託以及整體遺產規劃。陳律師致力於協助僑胞進行提前、合理且合法的財務布局，全方位保障家庭財產安全與順暢傳承。若有相關法律需求，歡迎聯繫諮詢。電話：718-766-2567，電郵：[email protected]，地址：38-08 Union Street, #9A, Flushing, NY 11354。

精華 FAQ

  • 主要是為了財富傳承、家庭保障與風險控管。信託能清楚安排資產分配時間與條件，避免家人爭產，也能照顧未成年子女或伴侶的生活需要。

  • 將資產放入不可撤銷信託後，資產與個人名下財產可切開，形成保護層。這樣能降低生意官司、債務追討，或Medicaid資產追索帶來的風險。

  • 因為紐約與家鄉若同時有房產、存款或投資，未來繼承與報稅會更複雜。信託可協助整合兩地資產，減少跨國繼承程序，讓下一代接收更順利。

上一則

約會勝地聚集 情侶渴望婚姻 紐約登全美「最浪漫城市」榜首

下一則

布碌崙貝瑞吉74歲華婦走失 家人急尋：疑失智
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

守護一生心血！君信聯合律師樓專精信託規劃為華人資產築起防護網

守護一生心血！君信聯合律師樓專精信託規劃為華人資產築起防護網
信託一站式設立 君信聯合律師樓為您完成

信託一站式設立 君信聯合律師樓為您完成
地產投資／以房養老 華人排斥反向抵押貸款

地產投資／以房養老 華人排斥反向抵押貸款
謝賢遺產設條款？若張柏芝「改嫁」將喪失代管資格

謝賢遺產設條款？若張柏芝「改嫁」將喪失代管資格

熱門新聞

紐約市長曼達尼(中)離開陣亡陸軍中士蘭帕薩德的葬禮。(美聯社)

備好講稿卻未獲邀致詞 曼達尼赴陣亡美軍葬禮尷尬離場

2026-08-02 16:35
邊境沙皇霍曼曾持續表示，將派「人數前所未見」的ICE探員到紐約執法。(美聯社)

ICE幹員進駐紐約 首波鎖定皇后區 逮捕盤查恐變常見

2026-07-27 18:19
ICE探員執法(示意圖)自川普第二任期開始以來，已在長島逮捕超過2000名移民。他們往往在查詢外州車牌後確認車主的移民身分，再攔車或跟蹤逮捕。(路透)

ICE蹲點長島大型商場停車場 逮捕2000移民 引發社區恐慌

2026-07-31 07:26
許多律師代為申請的庇護案件，受迫害的故事幾乎千篇一率，國土安全部已著手打擊這類詐欺行為。(路透)

「百餘份申庇迫害陳述都一樣」 ICE要罰紐約移民律師47萬元

2026-08-02 07:14
第23屆美國華裔小姐競選總決賽1日晚在康州金神大賭場舉行。7號林雅雯(中)脫穎而出，獲得冠軍。(主辦單位提供)

第23屆美國華裔小姐決賽 林雅雯奪冠 陳山聰獻演掀高潮

2026-08-02 16:12
ICE探員執法(示意圖)自川普第二任期開始以來，已在長島逮捕超過2000名移民。調查發現，他們在長島的重要抓捕策略之一，是派員守候於購物中心及大型商店停車場，查詢外州車牌後確認車主的移民身分，再攔車或跟蹤逮捕。(路透)

ICE長島逮捕逾2000移民 停車場成執法監控點

2026-07-30 14:39

超人氣

更多 >
女子修車零件報價7500元 爸爸一通電話竟變2500元

女子修車零件報價7500元 爸爸一通電話竟變2500元
舒淇：馮德倫沒求婚 他歷任女友都認識…曝真實婚姻生活

舒淇：馮德倫沒求婚 他歷任女友都認識…曝真實婚姻生活
台女星登陸發展：不當中國人 台灣年輕人賺不到錢沒前途

台女星登陸發展：不當中國人 台灣年輕人賺不到錢沒前途
劉國梁16歲女兒成為留學圈焦點 連史丹福都搶著要她

劉國梁16歲女兒成為留學圈焦點 連史丹福都搶著要她
新建屋比二手房便宜 美國房市50年來首見

新建屋比二手房便宜 美國房市50年來首見