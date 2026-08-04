陳偉濤律師談財富傳承新思維 從避險到節稅信託成為家庭防護關鍵

陳偉濤律師提供專業信託設立、財產保護和遺產規劃服務。

近年來，越來越多生活在紐約的華人家庭開始關注並辦理信託。從財富傳承、資產保護到稅務安排，信託逐漸成為許多人在做財務規劃時的首選工具。這種現象的普及，背後其實有幾個非常實際的原因。

首先是大家對財富傳承和家庭保障的重視。華人普遍非常關心家庭和諧與後代的未來，特別是在海外生活，如何讓辛苦積攢的資產順利交給子女，並確保萬一發生意外時家人能得到妥善照顧，是很多人最關心的大事。信託就是一種獨立的法律安排，可以清清楚楚地寫明資產要怎麼分配、什麼時候給，避免未來親人因為財產產生糾紛。此外，信託還可以設定條件，保護年幼的子女或照顧伴侶的生活，讓家庭在面對突發狀況時依然能有穩定的經濟支持。

其次是出於資產保護和防範法律風險的需求。隨著華人在紐約的投資和房產增加，大家也開始注意到潛在的風險。例如經營生意可能面臨的官司或債務問題，或者是一般家庭在申請政府白卡（Medicaid）醫療福利時，可能會面臨將來資產被政府追索的風險。通過設立不可撤銷信託，把資產過戶到信託名下，就能在個人和資產之間建立一道保護牆。這樣一來，這些資產就不再算在個人名下，能有效降低被法院強制執行或被追賠的風險，為家產多添一份保障。

另一個重要原因，是大家文化觀念的轉變。過去華人習慣把現金或房子直接過戶給子女，但現在越來越多人了解到，直接過戶可能會帶來稅務或權益上的問題。透過紐約當地的專業律師宣導，大家發現信託不僅靈活，而且並非富人的專利，普通中產家庭同樣非常需要。這種把信託當成現代化財務管理工具的觀念，讓越來越多華人家庭願意提早規劃。

最後，移民家庭常見的跨境資產管理需求也是一大推手。許多住在紐約的華人在家鄉也有房產、存款或投資，這種跨國資產在未來面臨繼承或報稅時非常複雜。透過信託的架構，可以把兩地的資產做更合理的整合與安排，省去未來跨國繼承時繁瑣的法律程序，讓下一代在接收資產時更加順利省心。

陳偉濤律師專注提供專業信託法律服務，核心服務項目包括生前信託設立、白卡醫療信託規劃、財產保護信託以及整體遺產規劃。陳律師致力於協助僑胞進行提前、合理且合法的財務布局，全方位保障家庭財產安全與順暢傳承。若有相關法律需求，歡迎聯繫諮詢。電話：718-766-2567，電郵：[email protected]，地址：38-08 Union Street, #9A, Flushing, NY 11354。