Hongbo Chi 博士當選美國國家科學院院士St. Jude 免疫學家因其對推動免疫學和免疫代謝的貢獻而獲得表揚

Hongbo Chi 博士當選美國國家科學院院士。

美國國家科學院 (NAS) 最近宣布，St. Jude Children's Research Hospital 免疫學家、免疫學系主任 Hongbo Chi 博士當選院士。當選美國國家科學院院士是科學家由於原創研究而能夠獲得的最高榮譽之一。

St. Jude 總裁兼執行長 James R. Downing 醫學博士表示：「Hongbo 當選美國國家科學院院士，是對他免疫學領域工作的持久影響所給予的肯定，特別是對他在免疫代謝領域的開創性研究。他對 St. Jude 使命的奉獻，以及他最近對免疫學系的領導，都表明他為推進兒童重大疾病的治療做出重要貢獻。」

Chi 是當選的 120 名新院士和 25 名國際院士之一。這個著名學者協會目前擁有 2705 名院士和 557 名國際院士，他們都因為本身在原創研究領域的傑出和持續成就而獲得肯定。NAS 成立於 1863 年，致力於推動美國科學發展，並就科學技術相關事宜向國家提供客觀建議。Chi 在免疫學、代謝和控制適應性免疫的調控網路之間建立聯繫的開創性工作而獲選。他的研究成果從根本上增進世人對免疫細胞代謝和功能的理解，並啟發下一代癌症 免疫療法的新型工程方法。

Chi 表示：「能夠當選美國國家科學院院士，我深感榮幸。這項榮譽體現 St. Jude 卓越的研究環境，及一起共事的優秀同事、學員和導師。我很榮幸能為一家以使命為導向、重視基礎科學和實際影響的機構貢獻心力，也對免疫學和免疫代謝領域的未來發展充滿

期待。」在加入 St. Jude 之前，Chi 在紐約州羅徹斯特大學 (University of Rochester) 獲得博士學位，並在康乃狄克州紐黑文的耶魯大學從事博士後研究。

除了當選美國國家科學院院士外，Chi 也獲選為美國科學促進會 2023 年度會士。美國科學促進會是全球最大的綜合科學學會，也是 Science 系列期刊的出版機構。在過去的六年，Chi 一直名列 Clarivate Institute for Scientific Information 編製的「高被引研究人員」(Highly Cited Researchers) 名單。

在 Chi 之前當選美國國家科學院院士的研究人員有：腫瘤細胞生物學系 Martine Roussel 博士；結構生物學系 Brenda Schulman 博士；免疫學系 Douglas Green 博士；腫瘤細胞生物學系主任 Charles Sherr 醫學博士、哲學博士；以及傳染病系榮譽退休教授 Robert Webster 博士和免疫學系 Peter Doherty 博士。

此外，St. Jude 在美國國家醫學院的教職人員包括：Downing；J. Paul Taylor 醫學博士、哲學博士、St. Jude 執行副總裁、科學主任兼細胞與分子生物學系成員；P. David Rogers 藥學博士、哲學博士、藥學與藥物科學系主任；Mitchell Weiss 醫學博士、哲學博士、血液學系主任；以及榮譽退休教授 William Evans 藥學博士、前總裁兼執行長；以及 Mary Relling 藥學博士、藥學與藥物科學系成員。已故的 Arthur W. Nienhuis 醫學博士曾任 St. Jude 院長兼執行長，也是該院成員，Doherty 和 Sherr 也是成員。

St. Jude Children's Research Hospital 引領全世界對兒童重大疾病的認知、治療和治癒。從癌症到危及生命的血液疾病、神經系統疾病和傳染病，St. Jude 致力於透過突破性研究和充滿關懷的醫療服務，推動疾病的治癒和預防。透過全球合作和創新科學，St. Jude 致力於確保世界各地的每位兒童都能擁有健康未來的最佳機會。若要深入瞭解，請造訪 stjude.org、參閱電子雜誌 St. Jude Progress，並關注 St. Jude 的社群媒體 @stjuderesearch。