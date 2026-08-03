開業半世紀的華埠寶榮行食品中心經銷眾多名牌月餅送禮自用兩相宜
開業近半世紀的華埠寶榮行食品中心，經銷中美港澳等地眾多名牌月餅，包括榮華與奇華等街知巷聞的極品品牌。店方提示，月餅是來自家鄉的味道，不但能撫慰鄉情，還可增添飲宴團聚的歡樂氣氛，送禮自用兩相宜。
寶榮行向以優良品質與公道價格取信於街坊與廣大華社，建立起堅實的銷售網絡。該行最為僑胞熟知，賣的最好的人氣產品主要集中在名貴藥材與補品，包括上等乾燕窩、威斯康辛州花旗蔘、澳洲蠔皇極品鮑魚、大圓鮑片與禿參；南美桂花刺參、墨西哥紅螺頭；日本吉品鮑、北海魷魚、北海道干貝和蠔豉；西非與南美蝴蝶膠、黃花筒膠和不同等級乾鮑魚；美國乾蝦米；特級中國蠔豉、青島干貝、特級羊肚菌、特級生曬蝦乾、明目魚、銀魚乾、中國粉紅蝦皮、大旺菜等。
至於寶榮行經銷的另一名牌---韓國正官庄高麗蔘，有「全球第一人蔘品牌」的美譽，在寶榮行內設有銷售專櫃。正官庄官網解釋，「正官庄」三個字，其中「正」指的是正統、正宗；「官」指的是官方、政府；「庄」則是經過修飾之意。韓國人蔘公社的高麗紅蔘品牌在國際被稱為「正官庄」。這大致可以譯為「有政府保證的，可信賴的產品，由政府監管的企業生產。」它是高麗蔘的世界代表品牌，以超過一百多年的民族傳統而引以為豪。
該行老闆吳寶淳參予公益與社區事務不落人後，他同時是人力中心董事、全美至德三德公所永遠名譽會長、美國民眾安全服務隊董事長、紐約詩書琴棋會董事、美國餐飲協會董事以及前紐約華埠國際同濟會會長。吳老闆在行有餘力，為善最樂的前提下，連年贊助並親臨七月份的大紐約區華人教育基金會頒獎典禮與晚宴。他以實際行動表達支持華裔子女接受高等教育，亦樂見他們日後成為社會菁英棟樑。
寶榮行兼營餐館批發，予業者特價優待，門市地址： 49 Elizabeth Street, NY, NY 10013(伊利沙白街，於堅尼路與喜士打街），電話: （212）966-1080/4049、800-732-6744，傳真: （212）966-8590，營業時間： 七天，日間8：30-6時；網址： www.PoWing.com，電郵: [email protected]，WeChat ID: c2129661080。批發: Po Wing Trading Corp.，地址： 123 Banker Street, Brooklyn, NY 11222，電話：
(718)388-2223、(718)388-2984，傳真: （718）388-2383，電郵: [email protected]。
這次主打中美港澳等地的名牌月餅，包括榮華、奇華等知名品牌。店方強調月餅有家鄉味，不僅可撫慰鄉情，也適合節慶送禮與自用。 店內還售賣多種名貴藥材、補品與海味乾貨，如乾燕窩、花旗蔘、各式鮑魚、干貝、蠔豉、蝴蝶膠及乾鮑魚等，品項相當齊全。 吳寶淳身兼多個社團與機構職務，也連年贊助並親臨大紐約區華人教育基金會頒獎典禮與晚宴，以實際行動支持華裔子女接受高等教育。
精華 FAQ
這次主打中美港澳等地的名牌月餅，包括榮華、奇華等知名品牌。店方強調月餅有家鄉味，不僅可撫慰鄉情，也適合節慶送禮與自用。
店內還售賣多種名貴藥材、補品與海味乾貨，如乾燕窩、花旗蔘、各式鮑魚、干貝、蠔豉、蝴蝶膠及乾鮑魚等，品項相當齊全。
吳寶淳身兼多個社團與機構職務，也連年贊助並親臨大紐約區華人教育基金會頒獎典禮與晚宴，以實際行動支持華裔子女接受高等教育。
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