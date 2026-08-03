近期活動
08月03日（週一）:
●椅子瑜伽
Chair Yoga
08/03,5:00 p.m.–6:00 p.m.
Location: Eastchester Library 1385 Gun Hill Road
Bronx
https://www.nycgovparks.org/
08月04日（週二）:
●週二塑身健身課
Tone Up Tuesday
08/04,6:00 p.m.–6:45 p.m.
Location: Central Park Gardens - Community Room
50 West 97th Street
https://www.nycgovparks.org/
08月05日（週三）
●長者著色時光
Senior Coloring Hour
08/05, 10:30am - 11:30am
Location: 191-05 Linden Boulevard,
https://www.queenslibrary.org/
08月06日（週四）
●全身健身
Total Body Fitness
08/06,10:30 a.m.–11:30 a.m.
Location: Brooklyn Public Library - Park Slope
https://www.nycgovparks.org/
08月07日（週五）
●Greeley Square公園雜耍體驗
Juggling in Greeley Square Park
08/07, 2:00 p.m.–3:00 p.m.
Location: Greeley Square Park Manhattan
https://www.nycgovparks.org/
08月08日（週六）
●感官故事時間
Sensory Storytime
08/08,10:30am - 11:00am
Location: 85-41 Forest Parkway, Woodhaven
https://www.queenslibrary.org/
08月09日（週日）
●圖書館夏日活動：裝飾夏日人字拖鞋
Summer at the Library: Decorate a Summer Slipper Flip Flop
08/09, 2:30pm - 4:00pm
Location:1637 Central Avenue, Far Rockaway,
https://www.queenslibrary.org/
活動類型相當多元，包含椅子瑜伽、週二塑身健身課、全身健身、雜耍體驗，以及長者著色時光和感官故事時間，兼顧運動、休閒與親子參與需求。 活動自08/03一路安排到08/09，地點分布於Bronx、曼哈頓、布魯克林與皇后區等地，包含圖書館、公園與社區房間，方便不同社區居民就近參加。 從內容可見，紐約市公園局網站與皇后區圖書館、布魯克林公共圖書館等機構都涉及其中，顯示這些活動多由公共資源支持，服務社區居民。
精華 FAQ
活動類型相當多元，包含椅子瑜伽、週二塑身健身課、全身健身、雜耍體驗，以及長者著色時光和感官故事時間，兼顧運動、休閒與親子參與需求。
活動自08/03一路安排到08/09，地點分布於Bronx、曼哈頓、布魯克林與皇后區等地，包含圖書館、公園與社區房間，方便不同社區居民就近參加。
從內容可見，紐約市公園局網站與皇后區圖書館、布魯克林公共圖書館等機構都涉及其中，顯示這些活動多由公共資源支持，服務社區居民。
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