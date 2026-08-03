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08月03日（週一）:

●椅子瑜伽

Chair Yoga

08/03,5:00 p.m.–6:00 p.m.

Location: Eastchester Library 1385 Gun Hill Road

Bronx

https://www.nycgovparks.org/

08月04日（週二）:

●週二塑身健身課

Tone Up Tuesday

08/04,6:00 p.m.–6:45 p.m.

Location: Central Park Gardens - Community Room

50 West 97th Street

https://www.nycgovparks.org/

08月05日（週三）

●長者著色時光

Senior Coloring Hour

08/05,  10:30am - 11:30am

Location: 191-05 Linden Boulevard,

https://www.queenslibrary.org/

08月06日（週四）

●全身健身

Total Body Fitness

08/06,10:30 a.m.–11:30 a.m.

Location: Brooklyn Public Library - Park Slope

https://www.nycgovparks.org/

08月07日（週五）

●Greeley Square公園雜耍體驗

Juggling in Greeley Square Park

08/07, 2:00 p.m.–3:00 p.m.

Location: Greeley Square Park Manhattan

https://www.nycgovparks.org/

08月08日（週六）

●感官故事時間

Sensory Storytime

08/08,10:30am - 11:00am

Location: 85-41 Forest Parkway, Woodhaven

https://www.queenslibrary.org/

08月09日（週日）

●圖書館夏日活動：裝飾夏日人字拖鞋

Summer at the Library: Decorate a Summer Slipper Flip Flop

08/09, 2:30pm - 4:00pm

Location:1637 Central Avenue, Far Rockaway,

https://www.queenslibrary.org/

精華 FAQ

  • 活動類型相當多元，包含椅子瑜伽、週二塑身健身課、全身健身、雜耍體驗，以及長者著色時光和感官故事時間，兼顧運動、休閒與親子參與需求。

  • 活動自08/03一路安排到08/09，地點分布於Bronx、曼哈頓、布魯克林與皇后區等地，包含圖書館、公園與社區房間，方便不同社區居民就近參加。

  • 從內容可見，紐約市公園局網站與皇后區圖書館、布魯克林公共圖書館等機構都涉及其中，顯示這些活動多由公共資源支持，服務社區居民。

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