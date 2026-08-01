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富康醫療全面居家照護 專業安寧療護，溫暖守護您與家人每一天

紐約訊
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VNS Health富康醫療能為您人生每一階段提供貼心、個人化的照護。
VNS Health富康醫療能為您人生每一階段提供貼心、個人化的照護。

身為紐約市深耕超過130年的非營利居家與社區醫療機構，富康醫療(VNS Health)始終以「讓民眾在熟悉環境中安穩生活」為核心使命。面對醫療需求的多樣化，富康醫療不僅提供日常居家護理，更致力於為有需要的家庭提供專業的安寧療護(Hospice Care)與臨終關懷支持。

富康醫療擁有130年照顧紐約人生命各個階段的經驗，從新生兒到生命的最後幾天。富康醫療長期以來一直是向社區提供創新醫療保健的先驅。始於1983年，富康醫療成為美國最早提供安寧療護的家庭護理組織之一，至今是唯一一家可為紐約市5大區患者提供安寧療護服務的機構。

現尚有不少人對於安寧療護不熟悉或有所誤解，認為安寧療護僅適用於生命的最後幾天或幾週。事實上，人們可以接受長達6個月的安寧療護，有時甚至更長。一般來說，如果他們的醫生認為他們在沒有針對疾病的治療情況下可以生存大約6個月，他們就有資格獲得安寧療護。安寧療護適用於患有任何末期病症的患者。同樣重要的是安寧療護也支持患者的親人。在人生最後的旅程中，大多數人希望留在家裡，或者留在他們感覺最舒服的地方—通常是與家人和朋友在一起。

安寧療護不僅僅是醫療，更是一份對生命品質的堅持。富康醫療專業的安寧療護團隊為每位患者提供7天24小時支援服務，避免不必要去醫院的窘境。富康醫療安寧療護關懷團隊由醫生、護士、社工、護理員、心靈輔導師以及哀傷輔導師和志願者組成，有說中文的專業團隊，致力於減輕病患的身體疼痛，並為病患與家屬提供心理與情緒上的全方位支持，協助華裔家庭破除禁忌，讓每一位長者、病患和家人盡可能舒適及有意義地度過生命的餘暉，以尊嚴與愛，陪伴生命最後旅程。

除了專業的安寧療護，富康醫療的服務範疇涵蓋：

* 居家與個人護理：協助洗澡、烹飪、穿衣等日常生活事務。

* 心理健康服務：關注身心靈的平衡，提供必要的社會支持。

* 健保計劃諮詢：針對符合紅藍卡(Medicare)及白卡(Medicaid)的個人，提供量身定制的計劃，讓醫療開支更易負擔。

歡迎親臨富康醫療社區中心，與華人專員諮詢交流醫保計劃健康服務、了解更多關於居家護理、心理健康及安寧療護資訊。富康醫療社區中心辦公時間為星期一至星期五上午九時至下午五時；曼哈頓華埠勿街7號（212-619-3072）、皇后區法拉盛39大道136-52號（718-321-7695）、布碌崙日落公園8大道5521號（718-477-4733)。或請瀏覽富康醫療網頁: vnshealth.org/zh。富康醫療，始終在您身邊，守護您的健康。

精華 FAQ

  • 富康醫療是紐約市5大區唯一可提供安寧療護的機構，並由醫師、護士、社工、心靈與哀傷輔導師組成團隊，提供24小時支持，讓患者減輕痛苦並安心留在熟悉環境。

  • 許多人以為安寧療護只適用最後幾天，但實際上可接受長達6個月，甚至更久；只要醫生判定患者在不進行疾病治療下約可存活6個月，且屬末期病症即可申請。

  • 除了安寧療護，富康醫療也提供居家與個人護理、心理健康服務，以及Medicare與Medicaid健保計劃諮詢，並可透過曼哈頓、法拉盛與布碌崙社區中心接受中文諮詢。

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