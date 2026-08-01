堅諾法務專辦智慧財產權案件五位律師堅強陣容為您排解糾紛

堅諾法務業務經理鄭杰（右）出席第廿一屆大紐約區華人教育基金會頒獎典禮，受到基金會會長李德怡（左）的熱烈歡迎。

位於紐約市皇后區 白石鎮的堅諾法務（Kinect Law），專辦智慧財產權案件，旗下共有陳偉傑博士、謝融律師、陳以來博士、凱茨（Robert D. Katz）以及Ivan Crnosija等五位律師與專才，陣容整齊堅強，實力不容小覷。

堅諾法務在世界各地均有合作的智慧財產權(IP)律師事務所。他們聯合國外夥伴，為尋求在美、中和其他國家與地區有需要保護和執行智慧財產權的客戶，提供全方位法律服務。該律所透過紐約市辦公室，處理在美國專利與商標局（USPTO）或根據專利合作條約（PCT）提交的美國及其他國家的專利申請。他們又透過香港的智慧財產權發展公司，為遍佈全球的客戶提供技術保護、智慧財產權併購和管理服務。同時，堅諾從事商標、技術轉讓、商業秘密和版權糾紛等智慧財產權方面的法律工作。

該律所團隊包括諸多專利律師、專利/商業訴訟律師和專利代理人/工程師。這支龐大堅實的團隊，致力於提供客製化的高品質高效能法律服務。在生命科學、生物技術、化學、藥理學、電氣工程和軟體工程等領域，堅諾均有不凡建樹。首先，該律所領軍人物---陳偉傑博士精通智慧財產權法的各個領域，包括技術轉讓、專利、商標、版權、商業交易和商業秘密，尤其擅長生物技術領域的專利。他熟悉專利申請及訴訟的各個環節，對涉及知產許可證、技術轉讓及市場價值評估， 均具有豐富經驗。

律所另一位華裔合夥人---謝融律師是美國專利商標局註冊的專利律師，也是紐約州執業律師。此外，他具備在美國聯邦上訴法院的出庭資格。至於該所的陳以來博士，則已通過中國專利代理人考試，是專利方面不可多得的專業人材。

說到凱茨律師，他是有近40年經辦智慧財產權法案件的豐富經驗，幾乎全面涵蓋了智慧財產權法的各個方面。他還代表國內外客戶從事商業交易。於此同時，最後加盟的Ivan Crnosija律師，其經驗則涵蓋多個實踐領域，包括專利和商標申請、技術轉移以及隱私法。Ivan的研究集中在製藥、生物技術和數據科學領域，他也涉獵許多不同技術領域的智慧財產權問題。他對吉他設計的商標和版權保護有著職業和個人方面的興趣。

公餘之暇，堅諾法務的領頭羊---陳偉傑博士為善最樂，他不但是美國聯協公益會的名譽會長，更於2026年贊助第廿一屆大紐約區華人教育基金會，並派出業務經理鄭杰代表出席2026年7月中旬在法拉盛舉行的該基金會隆重頒獎典禮與晚宴。該律師樓以實際行動支持華裔子女接受高等教育，亦樂見移民後代早日成材，為國家與社會所重用。

堅諾法務網址： www.KinectLaw.Com，電郵: [email protected]。