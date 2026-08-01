我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

心肺衰竭5年死亡率達半數 醫揭「累、腫、喘」3大致命警訊

NBC女主播母親綁架案 警方公布勒索信內容 盼大眾提供線索

Le Botaniste攜手 Cocojune推出椰子風味冷凍優格Froyo

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
椰子風味冷凍優格Froyo。
椰子風味冷凍優格Froyo。

位於紐約首座奢華奧特萊斯 Belmont Park Village內的Le Botaniste素食餐廳，最近攜手Cocojune，推出帶亞洲風的椰子風味冷凍優格Froyo。

Le Botaniste全素餐廳創立於比利時根特（Ghent），而根特是歐洲著名的素食之都。2015年9月，Alain 與合夥人 Laurent 在根特開設了首家 Le Botaniste，主打有機植物餐點與天然葡萄酒。餐廳一開業，便迅速收穫了熱烈的迴響。僅僅四個月後，Le Botaniste 便進駐紐約，在上東區開設了其在美國的首家門市。如今Le Botaniste 在比利時（根特和布魯塞爾）設有兩家門市，並在紐約市擁有八家分店，分別位於上東區、上西區、蘇豪區（SoHo）、中城東區、布萊恩特公園、賓州車站廣場（Penn Plaza）和綠點區（Greenpoint），去年進駐Belmont Park Village。

Le Botaniste全素餐廳的誕生源自於一個簡單的理念： 健康有益的食物應當兼具美味、便利與環保特質的同時，也應是有機且以植物為基底的，且絕不犧牲口感。Le Botaniste堅持選用真材實料，打造出令人驚豔的美味，絕不妥協。徹底革新了「以植物為主」的飲食體驗，將客人真正渴望的美味、誘人且營養豐富的餐點——置於首位。

在 Le Botaniste，每一道菜都是一份營養豐富、均衡且完整的有機餐點，旨在既滿足味蕾又能滋養身心。他們引以為傲的是，以新穎獨特的創意呈現蔬菜料理——色彩鮮活、令人回味無窮且風味濃郁。無論您是獨自用餐還是與親友共享，植物性菜單都能完美適合各種用餐場景。每一份餐點都宛如一次小小的「味蕾度假」： 這是一份精心打造、營養均衡且對美味絕不妥協的完整佳餚。

Cocojune 與 Le Botaniste 志同道合，同樣執著於選用真材實料，並堅信健康飲食應當是一種充滿樂趣的體驗。Cocojune 製作的椰子優格是我們嚐過的同類產品中的佼佼者——將其製成冷凍優格自然是順理成章的選擇！Froyo這個產品完全採用 Cocojune 的有機椰子優格製作——口感絲滑、風味酸爽、質地醇厚，且 100% 不含乳製品、精製糖及任何人工添加成分。在軟冰淇淋般的優格上，點綴著新鮮水果、與招牌的布朗尼與曲奇、紅漿果果醬等豐富配料。售價 8.50 美元起。

Le Botaniste創辦人兼執行長Laurent Francois表示，「冷凍優格是夏日裡的熱門寵兒：它既能帶來縱享美味的滿足感，又非常適合與親友分享。有了 Cocojune 作為合作夥伴，我們深信能打造出一款不負顧客對 Le Botaniste 期待的優質產品。」。

Belmont Park Village位紐約長島Cross Island Parkway 旁，開設有數十家歐美精品名牌的暢貨（Outlet）店，交通非常方便。https://www.belmontparkvillage.com。

長島Le Botaniste素食餐廳位於紐約首座奢華奧特萊斯Belmont Pa...
長島Le Botaniste素食餐廳位於紐約首座奢華奧特萊斯Belmont Park Village內。

精華 FAQ

  • Le Botaniste此次攜手Cocojune推出椰子風味冷凍優格Froyo，主打以有機椰子優格製成，訴求清爽、濃郁又符合植物性飲食需求。

  • Froyo完全採用Cocojune有機椰子優格製作，口感絲滑酸爽，且100%不含乳製品、精製糖與人工添加成分，並可搭配水果、布朗尼等配料。

  • Le Botaniste已進駐紐約長島的Belmont Park Village，在這座奢華奧特萊斯內提供餐點與新品；該地點鄰近Cross Island Parkway，交通便利。

紐約市 葡萄酒

上一則

長島納蘇警方通緝亞裔男 涉兩度在停車場裸露下體並自拍

下一則

紐約客談／OMNY新功能升級 值得期待
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約法拉盛「Foodie Town」一站美食全攻略，饕客必訪的味蕾天堂

紐約法拉盛「Foodie Town」一站美食全攻略，饕客必訪的味蕾天堂
紐約夏季餐廳周╱高檔餐廳特價登場 21家中餐廳火熱上菜

紐約夏季餐廳周╱高檔餐廳特價登場 21家中餐廳火熱上菜
Trader Joe's開心果冰淇淋新品 華人讚比雙口味款更佳

Trader Joe's開心果冰淇淋新品 華人讚比雙口味款更佳
好市多5款神級蛋糕 巧克力控選擇困難、季節限定晚來搶不到

好市多5款神級蛋糕 巧克力控選擇困難、季節限定晚來搶不到

熱門新聞

紐約皇后區法拉盛25日上午發生五級大火，現場持續灌救兩小時。(記者高雲兒╱攝影)

紐約法拉盛連棟住宅5級大火 23人受傷、78歲華婦確認死亡

2026-07-25 22:01
邊境沙皇霍曼曾持續表示，將派「人數前所未見」的ICE探員到紐約執法。(美聯社)

ICE幹員進駐紐約 首波鎖定皇后區 逮捕盤查恐變常見

2026-07-27 18:19
ICE探員執法(示意圖)自川普第二任期開始以來，已在長島逮捕超過2000名移民。他們往往在查詢外州車牌後確認車主的移民身分，再攔車或跟蹤逮捕。(路透)

ICE蹲點長島大型商場停車場 逮捕2000移民 引發社區恐慌

2026-07-31 07:26
紐約市某些路段停車規定複雜，要找到適合的停車位相當不容易。(美聯社)

紐約街頭爆停車位爭奪戰 女子人肉占位、駕駛互不相讓

2026-07-27 07:22
ICE探員執法(示意圖)自川普第二任期開始以來，已在長島逮捕超過2000名移民。調查發現，他們在長島的重要抓捕策略之一，是派員守候於購物中心及大型商店停車場，查詢外州車牌後確認車主的移民身分，再攔車或跟蹤逮捕。(路透)

ICE長島逮捕逾2000移民 停車場成執法監控點

2026-07-30 14:39
紐約州石溪一對華裔夫婦涉嫌將自家四房獨棟住宅非法改建為十間臥室出租，23日出庭對各自面臨的30項布魯克海文鎮法規違規指控表示不認罪。(擷自Google Maps)

「月收租1.2萬 火災後促學生快消失」石溪華人夫婦不認罪

2026-07-24 18:04

超人氣

更多 >
不是加鹽 農夫分享水煮玉米一步驟鎖住鮮甜爽脆

不是加鹽 農夫分享水煮玉米一步驟鎖住鮮甜爽脆
奇諾岡撕票案公布死者、嫌犯身分 警證實曾有商業往來

奇諾岡撕票案公布死者、嫌犯身分 警證實曾有商業往來
謠言不脛而走西班牙邊境失控 24小時闖入6萬移民

謠言不脛而走西班牙邊境失控 24小時闖入6萬移民
網瘋傳胡錦濤舉家身亡「爆料者」稱被盜號：一眼假

網瘋傳胡錦濤舉家身亡「爆料者」稱被盜號：一眼假
獨／華人遭綁架槍殺 談與兩嫌往來 大女兒這麼說

獨／華人遭綁架槍殺 談與兩嫌往來 大女兒這麼說