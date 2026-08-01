Le Botaniste攜手 Cocojune推出椰子風味冷凍優格Froyo

椰子風味冷凍優格Froyo。

位於紐約首座奢華奧特萊斯 Belmont Park Village內的Le Botaniste素食餐廳，最近攜手Cocojune，推出帶亞洲風的椰子風味冷凍優格Froyo。

Le Botaniste全素餐廳創立於比利時根特（Ghent），而根特是歐洲著名的素食之都。2015年9月，Alain 與合夥人 Laurent 在根特開設了首家 Le Botaniste，主打有機植物餐點與天然葡萄酒 。餐廳一開業，便迅速收穫了熱烈的迴響。僅僅四個月後，Le Botaniste 便進駐紐約，在上東區開設了其在美國的首家門市。如今Le Botaniste 在比利時（根特和布魯塞爾）設有兩家門市，並在紐約市 擁有八家分店，分別位於上東區、上西區、蘇豪區（SoHo）、中城東區、布萊恩特公園、賓州車站廣場（Penn Plaza）和綠點區（Greenpoint），去年進駐Belmont Park Village。

Le Botaniste全素餐廳的誕生源自於一個簡單的理念： 健康有益的食物應當兼具美味、便利與環保特質的同時，也應是有機且以植物為基底的，且絕不犧牲口感。Le Botaniste堅持選用真材實料，打造出令人驚豔的美味，絕不妥協。徹底革新了「以植物為主」的飲食體驗，將客人真正渴望的美味、誘人且營養豐富的餐點——置於首位。

在 Le Botaniste，每一道菜都是一份營養豐富、均衡且完整的有機餐點，旨在既滿足味蕾又能滋養身心。他們引以為傲的是，以新穎獨特的創意呈現蔬菜料理——色彩鮮活、令人回味無窮且風味濃郁。無論您是獨自用餐還是與親友共享，植物性菜單都能完美適合各種用餐場景。每一份餐點都宛如一次小小的「味蕾度假」： 這是一份精心打造、營養均衡且對美味絕不妥協的完整佳餚。

Cocojune 與 Le Botaniste 志同道合，同樣執著於選用真材實料，並堅信健康飲食應當是一種充滿樂趣的體驗。Cocojune 製作的椰子優格是我們嚐過的同類產品中的佼佼者——將其製成冷凍優格自然是順理成章的選擇！Froyo這個產品完全採用 Cocojune 的有機椰子優格製作——口感絲滑、風味酸爽、質地醇厚，且 100% 不含乳製品、精製糖及任何人工添加成分。在軟冰淇淋般的優格上，點綴著新鮮水果、與招牌的布朗尼與曲奇、紅漿果果醬等豐富配料。售價 8.50 美元起。

Le Botaniste創辦人兼執行長Laurent Francois表示，「冷凍優格是夏日裡的熱門寵兒：它既能帶來縱享美味的滿足感，又非常適合與親友分享。有了 Cocojune 作為合作夥伴，我們深信能打造出一款不負顧客對 Le Botaniste 期待的優質產品。」。

Belmont Park Village位紐約長島Cross Island Parkway 旁，開設有數十家歐美精品名牌的暢貨（Outlet）店，交通非常方便。https://www.belmontparkvillage.com。

長島Le Botaniste素食餐廳位於紐約首座奢華奧特萊斯Belmont Park Village內。