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全新2027 Kia Seltos正式亮相全新改款樹立小型SUV新標竿

紐約訊
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KIA 2027全新Seltos以其卓越的性能表現和奢華舒適的體驗，馬上成為SU...
KIA 2027全新Seltos以其卓越的性能表現和奢華舒適的體驗，馬上成為SUV市場的新寵兒。

日前全新2027 Kia Seltos於全國媒體發布活動上正式亮相。新一代Seltos是專為那些「既有日常通勤需求、又嚮往探險之旅」的駕駛人打造的車型。它憑藉自信的外觀設計與恰到好處的車身尺寸，融合了更強的性能表現、更卓越的舒適體驗以及直觀易用的科技配置。

全新Seltos汲取了旗艦級SUV Telluride的設計靈感，旨在作為彰顯動感與活力的緊湊型SUV，確立獨特風格與魅力。琥珀色日間行車燈勾勒出前臉輪廓，硬朗的棱角與俐落的線條，搭配可選的自動齊平式車門把手，共同營造出極具辨識度的強悍氣場。X-Line版本更配備獨特的保險桿和側裙，並融入了鋼琴黑飾件與深槍灰色點綴，新增車身顏色包括大地棕、冰霜藍色和雪域珍珠白，並搭配獨特的黑色車頂。

2027 Seltos較前代車型在車身長度和寬度上均有所增加，軸距也比上一代車型加長了2.4英寸（約60毫米）。全新平臺帶來同級最佳的乘坐空間及同級最大的前排後方儲物空間。增長的軸距直接轉化為更寬敞的後排腿部空間，更直立的車身設計也改善了駕駛視野。

2027 Seltos是該細分市場中唯一提供三種動力總成選擇的車型。除了沿用2.0升自然進氣引擎（147匹馬力）和1.6升渦輪增壓引擎（190匹馬力）外，還新增了全新的混合動力系統（HEV），其中包括Kia首款應用於混合動力SUV的電動全輪驅動系統（e-AWD）。關於HEV的更多詳情將在今年稍後該車計劃上市前夕公佈。2.0升引擎提供LX、S、X-Line S及EX配置等級，LX FWD配置建議零售價從24,990美元起。1.6升渦輪增壓引擎專屬於X-Line SX配置，建議零售價從32,790美元起。

全新Seltos搭載支持無線更新（OTA）的連網汽車導航駕駛艙（ccNC），並配備標準雙12.3英寸螢幕顯示器及可選5英寸空調控制顯示器，總顯示面積近30英寸。可選的娛樂與數據服務包括YouTube、Disney+與Netflix串流媒體，讓每一次旅程都充滿樂趣。

方正直立的車身輪廓賦予Seltos大型SUV般的越野氣勢。可選的多地形AWD模式與最高8.1英寸的離地間隙，進一步強化了Seltos的探險實力。

全新Seltos提供豐富的可選配置，包括全景天窗、環視監視器及盲點偵測監視器。安全方面，標配手握感應偵測、帶有路口轉向偵測的前方防撞輔助系統、附自動停走功能的智慧定速巡航以及前後停車距離警報，為每一次出行提供全面守護。欲瞭解更多關於新款Seltos，請瀏覽：www.KIA.com。

精華 FAQ

  • 新一代Seltos主打同時滿足日常通勤與戶外探險需求，透過更自信的外觀、更靈活的車身尺寸，以及舒適與科技兼備的配置，吸引想要兼顧實用與個性的駕駛人。

  • 新車汲取Telluride設計靈感，加入琥珀色日行燈、硬朗線條與可選齊平式把手；同時車長、車寬與軸距都放大，帶來更寬敞後座與更大的前排後方儲物空間。

  • Seltos提供2.0升自然進氣、1.6升渦輪與全新HEV共3種動力，並有e-AWD；車內配雙12.3吋螢幕、OTA更新與串流服務，安全則標配防撞輔助、智慧定速巡航等。

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