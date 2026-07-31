紐約中醫學院2026年秋季班9月1日開學

創立於1996年的紐約中醫學院（New York College of Traditional Chinese Medicine, NYCTCM），今年迎來成立三十週年。該學院長期致力於中醫藥及針灸專業教育，傳承中醫文化，培育專業人才。2026年秋季班將於9月1日開學，目前招生中。

紐約中醫學院設有三年制針灸碩士課程，以及四年制針灸與中醫藥學碩士課程，並同時頒發健康科學專業學士文憑；此外，該院亦針對執照針灸師需要，開設中藥證書課程，提供有志投入中醫藥及針灸專業人士多元的進修與學習選擇。

該學院獲得聯邦教育部 的針灸與草藥醫學認證機構（Accreditation Commission for Acupuncture and Herbal Medicine, ACAHM）認可，並配合全國中醫藥專業認證及考試制度，為學生未來專業發展奠定良好基礎。

隨著專業發展，原全國針灸及東方醫學認證委員會（NCCAOM）的名稱，將更新為全國針灸與草藥醫學認證委員會（National Certification Board for Acupuncture and Herbal Medicine, NCBAHM）。學院持續配合專業領域的發展與變化，致力提升教學品質及學生專業能力，協助畢業生為未來專業職涯做好準備。

紐約中醫學院表示，有志在美國從事針灸及中醫專業者，除接受完整的專業教育外，亦須依照計畫執業所在州的相關規定，完成專業考試及執照申請程序。學院透過完整的課程及臨床訓練，培養學生紮實的專業知識與實務能力。

成立三十年來，紐約中醫學院秉持教育使命，致力於中醫藥專業人才培育與社區健康服務。值此成立三十週年之際，學院感謝歷屆師生、校友及社區各界長期以來的支持與鼓勵，並將持續推動中醫教育的傳承與專業的創新，為中醫藥在美國的發展貢獻心力。

該院校址：200 Old Country Road, Suite 500, Mineola, NY（從曼哈頓搭乘長島鐵路約30分鐘，從月台可直接進入學院所在大樓的停車場），歡迎有志投入中醫藥及針灸專業者洽詢招生詳情。