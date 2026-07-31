飛躍皇后與長島皮膚專科：成人與兒童全方位皮膚醫療及美容專家

飛越皇后皮膚科主持人黃莉雯醫學博士。（飛躍皇后皮膚專科提供）

大紐約地區深受信賴的「飛躍皇后皮膚專科」與「長島 皮膚專科」，由黃莉雯醫學博士（Dr. Carol Huang）領銜，攜手何偉斌醫師（Dr. Brian How）、陳詩琪醫師（Dr. Vivian Yee）以及三位資深助理醫師（3 PAs），組成實力堅強的專業醫療團隊。該團隊憑藉豐富的臨床與學術經驗，致力為大紐約地區的成人與孩童提供最全面、最安全的一站式內科、外科及美容皮膚科照護。

上述專科診所全新引進新世代 XERF 結構化緊膚技術，為患者提供與國際前沿接軌的頂級美學體驗。診所近期重磅引進的革命性緊膚技術——新世代 XERF 結構化緊膚儀，可為患者施行全球首創的多頻單極射頻（Multi-frequency Monopolar RF）療程，具有三項特點： （一）全面啟動膠原再生： 溫和且有效地在真皮層、皮下脂肪層與纖維隔膜發揮作用，促進自體膠原蛋白與彈力蛋白自然增生，重塑肌膚結構，達到顯著的提拉緊緻與改善臉頸鬆弛效果。（二）安全舒適無痛： 配備表面溫度監控系統，能自動調節能量脈衝，大幅降低治療不適與燙傷風險，全程無需麻醉、無需注射。（三）零恢復期特性： 療程僅需 30 至 60 分鐘，術後幾乎無紅腫。完成治療後，可立即化妝並恢復日常生活，是忙碌族群抗衰老、精緻輪廓的理想選擇。

除 XERF 緊膚儀外，黃莉雯醫師帶領的醫療團隊提供涵蓋各年齡層、全方位的皮膚診療與照護服務，意即在醫療、外科與美容皮膚專科（成人及孩童）方面，該團隊亦有多方涉獵： 1. 內科與病理皮膚科：專業診治成人與孩童的濕疹、牛皮癬、白癜風、多汗症、痤瘡（青春痘）、急慢性皮膚炎、過敏、指甲及毛髮（如異常脫髮）等各類頑固皮膚疾病。2. 皮膚外科手術：提供全身皮膚癌篩查、非典型痣鏡檢，並開展良惡性皮膚腫瘤與病灶之切除與重建手術。3. 先進美容皮膚科： UltraClear 冷纖雷射，全新引進的先進煥膚儀器，採用 2910nm 波長與智慧脈衝技術，能精準淡化色斑與老人斑、收細毛孔、擊退痘疤，同時兼具低熱傷害與低反黑風險。至於全方位醫學美學：提供蜂巢皮秒激光、M22彩衝光、美式超聲刀、黃金微針、海菲秀（水飛梭）等。而微整注射與面部雕塑：提供多類型肉毒桿菌（除皺/瘦臉/瘦小腿）、各類玻尿酸填充物（喬雅登/瑞藍）、舒顏萃（膠原蛋白增生）及消脂針（改善雙下巴與頸部線條）。

該醫療團隊所主持的雙診所，接受大紐約地區絕大多數主要醫療保險，並特設週六門診，方便大眾預約就診。法拉盛診所（Queens Crossing Dermatology）

地址：136-20 38th Ave., Suite 7I, Flushing, NY 11354（飛躍皇后大樓7樓，對面為世界書局），電話：718-886-7546；長島診所（Long Island Dermatology），地址：1615 Northern Blvd., Suite 400, Manhasset, NY 11030，電話：516-472-7546。