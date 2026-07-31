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花蓮慈惠堂廟頂瓦片修繕歡迎善信樂捐瓦片

紐約訊
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紐約花蓮慈惠堂明年夏天開始廟頂瓦片修繕工程，歡迎善信樂捐瓦片。
紐約花蓮慈惠堂明年夏天開始廟頂瓦片修繕工程，歡迎善信樂捐瓦片。

紐約花蓮慈惠堂計劃明年夏天開始廟頂瓦片修繕工程，歡迎十方善信加入樂捐瓦片行列，一起維護這座美東區重要的宗教文化道場。

據堂主介紹，慈惠堂建廟於紐約大學點龍頭地段已11年，由於美東地區寒冷氣候，廟堂上的瓦片因承受不住長時間熱漲冷縮，造成龜裂及損壞，經多方找尋解決方案，終於物色到由日本工程師開發的新一代的瓦片及創新的施工方法，解決了龜裂的問題。慈惠堂計劃明年夏天開始這項廟頂瓦片修繕工程，歡迎善信加入樂捐瓦片，所有樂捐信眾一一程疏上蒼。樂捐瓦片一片$50。

位於皇后區大學點的「紐約花蓮慈惠堂」，依台灣名師設計而建，雄偉壯觀，殿與脊同樣都用瓦片覆頂，脊昂高翅，富麗莊嚴，靈氣十足，拾級而上，爐煙觸目，清香四溢，讓人一洗風塵，實有絕殊離俗之感，是紐約一處重要的宗教文化道場。

紐約花蓮慈惠堂在美國擁有最完整60甲子太歲殿，每尊太歲星君表情翔翔如生，皆出自台灣佛雕大師之手，歡迎大家到慈惠堂參拜太歲星君，順便查查自己屬於哪一年太歲星君所管轄範圍。法會當天有素粥招待，開放七星平安橋及鑽母娘神橋活動，並給所有安燈及安太歲者發財神錢母，讓安燈者財源廣進、好運旺旺來。

紐約花蓮慈惠堂地址：22-06 121 St., College Point, NY 11356，電話：718-961-1996。

精華 FAQ

  • 因為建廟11年來長期受美東寒冷氣候影響，瓦片承受熱漲冷縮後出現龜裂與損壞，廟方經多方尋找後，決定以新瓦片和新工法進行修繕。

  • 廟方計劃在明年夏天開始修繕工程，並邀請十方善信以樂捐瓦片方式支持，每片瓦片50元，盼大家共同維護這座重要的宗教文化道場。

  • 慈惠堂位於皇后區大學點，設有完整60甲子太歲殿與多項宗教設施，平時可參拜太歲星君，法會還提供素粥、平安橋、鑽母娘神橋及發財神錢母。

皇后區 紐約大學 日本

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