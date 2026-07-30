張南寧醫師詳析高血壓性心臟病警惕血壓前期 勿以「無三高」輕忽心臟警訊

Northwell Health心臟專科有著經驗極其豐富的醫師陣容。左起：Linle Hou, MD 候林樂醫師；Nan-Ning Chang, MD 張南寧醫師; Calvin Ngai, MD 魏家晴醫師。

高血壓 是全球最常見的慢性疾病之一，直接影響數億人的健康。根據全球疾病負擔研究數據，從1990年至2021年，全球高血壓性心臟病 的新發病例數從約462萬例增加至約1,250萬例。擁有超過20年豐富臨床經驗、畢業於耶魯大學醫學學院的張南寧醫師指出，長期慢性高血壓若未妥善控制，將對心臟與血管造成多重且不可逆的傷害，最終可能導致心臟衰竭。

張南寧醫師曾任哈佛醫學學院住院醫師、康乃爾醫學學院心臟專科醫師，中英文流利，以親切細心、極負責任的態度深受病患信賴。張醫師表示，高血壓性心臟病是由長期血壓升高所引起的一系列心臟病變。當血壓持續居高不下，心臟必須用更大的力量將血液泵出，長期下來會導致心臟負荷過重而引發病變。張醫師詳細說明高血壓對心臟及血管引起的四大併發症：一，心臟長期處於高血壓狀態，逐漸發生代償性左心室肥厚；二，冠狀動脈血管長期承受高壓力，對血管壁造成傷害，導致冠狀動脈粥樣硬化及狹窄，引起心臟缺氧；第三，長期高血壓使主動脈根部擴大，間接造成主動脈瓣閉鎖不全；四，高血壓患者常出現多種心律不整，包括心房顫動、心室早期收縮。張醫師特別強調，研究顯示近50%的心房顫動患者同時患有高血壓。而患有房顫的患者中風機率是一般人的五倍，必須由醫師診斷是否需要服用抗凝血劑來預防中風。上述各種高血壓引起的心臟疾病，最終均可能進展為心臟衰竭。

張醫師提醒，大多數人都知道血壓超過140/90 mmHg時屬於高血壓、需要服藥治療。然而，許多人忽略了血壓落在120–130/80–89 mmHg範圍時，已屬於「高血壓前期」。根據2025年美國心臟協會（AHA）與美國心臟病學會（ACC）聯合發布的最新高血壓指南，已將≥130/80 mmHg定義為高血壓，並將<130/80 mmHg設為大多數成人的血壓控制目標。張醫師指出，高血壓前期同樣會顯著增加中風和心肌梗塞的風險。研究顯示，處於高血壓前期（收縮壓120–139 mmHg、舒張壓80–89 mmHg）的患者，發生心肌梗塞的風險增加3.5倍。因此，即使血壓尚未達到傳統認知的「高血壓」標準，也應積極透過生活方式調整來控制血壓。

張醫師進一步提醒，許多人以為沒有高血壓、糖尿病及高膽固醇就不會有心臟病，這是一個常見的迷思。事實上，約有一半心肌梗塞的患者擁有正常的血壓、膽固醇值，也沒有糖尿病。因此，若在健康狀態良好的情況下突然感到胸口不適，且持續半小時以上，就應該有所警覺，及時前往急診室診斷及治療。

此外，若突然感覺心臟跳動又快又亂，有可能是心房顫動的徵兆，應盡速就醫檢查。張醫師呼籲，預防高血壓性心臟病應從日常飲食與生活習慣著手，包括少吃鹽分高的食物、多運動，才能有效降低中風和心肌梗塞的機率。定期監測血壓、及早發現與介入，是保護心臟健康的關鍵。

張南寧醫師目前在Northwell Health位於法拉盛中心（飛躍皇后大廈四樓）的診所服務，診所設備齊全，附設心臟超音波、24小時心電圖監測、運動心電圖檢測、核子心臟血管影像掃描、驗血、X光、心電圖等多項先進檢查儀器。診所接收大部分保險，歡迎有高血壓及心臟病方面問題的民眾致電諮詢。- 地址：136-17 39th Ave, 4FL, CF-E, Flushing, NY 11354。諮詢熱線：718-559-3600。週一至週六開診。