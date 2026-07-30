成龍補習班推出秋季班學費優惠8月1日前報名 盡享優質課程多重折扣

位於法拉盛凱辛娜大道上、法拉盛圖書館後方的成龍補習班總校。

隨著新學期的腳步日益臨近，如何為孩子選擇專業且具實力的補習班，成為廣大家長最為關心的議題。在大紐約地區享有盛譽、擁有46年專業教學經驗的「成龍 補習班」，憑藉優異的升學 榜單與扎實的教學體系，長期以來成為學生考上名校的堅實後盾。今年秋季，成龍補習班特別重磅推出「12大超值優惠」，學費優惠與完整的課程規劃，幫助孩子在新學期發揮實力、贏在起跑點。

深耕教育46載的成龍補習班指出，秋季班是延續暑期學習成果、鞏固新學年學術基礎的關鍵期。為了減輕家長負擔，在新學期即將開始之際，該校特推出此一優惠方案。目前秋季與春季學費尚未調漲，8月16日前報名即可享有$1,199的早鳥凍漲價（8月16日後將恢復原價 $1,599）。若家長在8月1日前提前完成報名，更可直接再折抵$200元，單季最高可節省達$600元。對於希望進行長線規劃的家庭，同時報名「秋季+春季」10個月完整學年課程立減$500元，總計節省超過千元；而一次報名三季課程的家長，更能享受立減$1,000元的優惠，並額外獲贈半年寫作課程（包含23次寫作專精班），全面強化孩子的寫作核心能力。

除了早鳥與多季聯報的超值折扣外，該校還推出多項學費折抵方案。凡是成龍補習班的舊生報名，一律享有95折（5% OFF）的專屬優惠；新生只要一次報名兩季課程，亦可比照舊生同享95折。考慮到學生學習時段的多元需求，選擇網課教學的學費幾乎僅為實體堂課的一半，而選擇SHSAT或SAT下午班（1點至4點）的學生還能再獲$200元優惠。此外，該校更推出同行優惠，二人同時報名折$30元、三人同行折$50元；若學生在紐約州考中取得優異成績，憑一個4 即可折抵$50元、兩個4更可直接折抵$100元，多重優惠讓高品質教育人人可得。

在課程安排方面，該校秋季班精選多門考上名校的熱門重點課程，包括備戰8月及10月考試的「SAT高分衝刺班」，幫助高中生精準突破閱讀與數學；專為紐約特殊高中打造的「7升8年級SHSAT入學考班」，提供系統化模擬考與解題技巧；針對基礎銜接的「5升6與6升7年級強化班」，重點提升英文閱讀寫作與數學邏輯；以及專為新移民子女設計的「英文過橋班」，全力協助孩子克服語言障礙、迅速融入美國學校環境。

成龍補習班布碌崙20大道新分校地址：20大道6804號；法拉盛凱辛娜大道41-60號Kissena；布碌崙八大道夾60街829號；唐人街158 Hester喜士打夾勿街Mott。諮詢電話：917-640-6918(吳經理)。有關成龍補習班詳細信息，請瀏覽 meprepny.com (http://meprepny.com/)。