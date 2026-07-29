美國聯協公益會31日養生講座 主講肌少症肺炎與巴金森症的辨識與調理

聯協公益會會長孔憲衡與副會長黎禮華及必達．百安律師樓客戶關係經理羅亦純（左二、右二、右一）出席大紐約區華人教育基金會頒獎典禮，受到基金會會長李德怡（左一）熱烈歡迎。

為普及實用知識，提高大眾保健意識，美國聯協公益會（United Mutual Association，簡稱UMA)訂於本周五31日上午10時，在法拉盛 樂怡長者活動中心主辦養生講座，由公益會會長孔憲衡主講肌少症、肺炎與巴金森症的辨識與調理，免費入場。於此同時，該會訂於8月28日周五上午10-下午1:30時舉辦「BBQ暨卡拉OK」活動，地點在皇后區Cunningham Park，會員及朋友一律$10，小童免費。

孔會長說，該會秉持「關愛長者，服務社區，共建健康生活」的信念，不定期舉辦養生講座。該會亦積極投入各項華人 社區公益活動，例如今年贊助大紐約區華人教育基金會，並由公益會會長孔憲衡與副會長黎禮華代表出席7月17日基金會在法拉盛喜來登酒店舉行的隆重教育基金頒獎典禮與晚宴。該會以實際行動支持華裔 子女接受高等教育，鼓勵他們成為未來的社會菁英棟樑。

在七月份「怎樣避免三高」的公益會系列講座中，孔會長提醒大家留意高血壓、高血糖與高血脂以及高膽固醇與高尿酸的問題。他說，曾經懸壺濟世的國父孫中山推薦飲用四物湯，可望增強免疫力，坐收降低三高指數的效用。製作四物湯的方法是取適量的大豆芽、木耳、豆腐與金針花加薑片同煮到綿軟，也可略加鹽調味。

養生講座地點為樂怡長者活動中心：132-28 41st Ave （or 132-35 41st Rd）, 2nd Fl, #2A & 2D, Flushing, NY 11355，即法拉盛帝寶大廈，近大學點大道。公益會地址: 138-35 Elder Avenue, Apt. 9A, Flushing, NY 11355，電話: 347-266-0784洽孔會長，917-886-7663洽管委會委員曹菊芬（929）525-7476。

七月份，聯協公益會三個周五在樂怡長者活動中心舉辦養生講座，中心經理胡麗麗（左二）出迎公益會的會長孔憲衡（右二）、副會長黎禮華與劉鎮江（左一、右一）以及行政秘書黃梅賢娟（左三）。