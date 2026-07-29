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紐約法拉盛「Foodie Town」一站美食全攻略，饕客必訪的味蕾天堂

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法拉盛40路集合多國亞洲美食、地道夜市小吃與精緻甜品的Flushing Food...
法拉盛40路集合多國亞洲美食、地道夜市小吃與精緻甜品的Flushing Foodie Town美食城。

不用買機票，在紐約也能一秒穿越到亞洲街頭！位於法拉盛核心地帶40路的 Flushing Foodie Town（美食城），憑藉著豐富多樣的亞洲地道小吃與熱情活力的用餐氛圍，早已成為紐約食客與在地居民心目中的美食聖地。

不論你是偏好無辣不歡的川湘麻辣、香濃誘人的台式夜市小吃、香港雞蛋仔或舒芙蕾甜點，還是鮮美魚生手卷、或是越南法式麵包和香濃咖啡，Foodie Town都能滿足你挑剔的味蕾。

Flushing Foodie Town親民價格與舒適空間，小聚外帶首選。此處不僅提供高品質的餐點小食，更以親民實惠的價格深受大眾喜愛。特設座位區與多元的攤位選擇，非常適合三五好友聚會、家庭用餐，或是忙碌上班族快速打包帶走。

法包迷絕對不能錯過Banh Mi TBD的越南法式麵包，靈魂外皮烤得金黃酥脆、一口咬下滋滋作響，裡面卻依然保持鬆軟棉密，肉香濃郁的特製豬肉/牛肉、滑順香濃的法式肝醬，搭配酸甜開胃的醃蘿蔔絲與新鮮香菜，層次豐富、爽口不膩，完美還原最道地的法式麵包口感！搭配一杯香郁越南咖啡或特飲，不管是中午快速來上一份，還是下午茶想解解饞，絕對是你的最佳首選！

炸雞控食家定要一到霸王別姬（Legend Chicken）試試令人垂涎的外酥內嫩極致美味！招牌霸王炸雞 (Legendary Crispy Chicken)採獨家秘製醬汁醃製，現點現炸！外皮金黃酥脆、咬下瞬間肉汁爆發，外酥內嫩的層次感讓人一口接一口停不下來。香辣/蒜香特調風味 (Signature Flavors)，濃郁醬汁完美裹覆每一塊炸雞，獨門調味香氣濃烈，甜辣、蒜香多款風味隨心選，滿足你對炸雞的所有幻想；經典美味小食系列 (Tasty Sides)搭配香酥薯條、洋蔥圈與特製沾醬，解膩又滿足，絕對是炸雞的最佳黃金搭檔！還有鹽酥雞、香酥雞排、豬血糕等臺灣美食。

法拉盛必嚐的甜蜜滋味─1 Colden Pancake，從現點現做的招牌法式舒芙蕾蛋糕，口感綿密如雲朵，入口即化；或是搭配經典道地香港雞蛋仔，香脆美味，確實是下午茶時光的絕佳體驗。

隱藏在Flushing Foodie Town的日式寶藏店Yummy Sushi & Bento 小煮就飯，超划算又正宗的日式便當與壽司專賣店，現點現做精緻壽司（Sushi Roll/ Sashimi）嚴選每日新鮮食材，魚肉厚實綿密、醋飯軟硬適中，每一口都是大海的鮮甜；豐盛日式便當（Bento Box）、照燒、蓋飯，份量十足，每一款都像媽媽親手做的小煮溫暖味道。超值組合搭配出餐快及外帶便利，上班族與學生的午餐救星。

「太卷啦 A Great Roll」主打一餅在手，可卷天下所有的經營理念，現成為當地食客的新寵。不僅僅販售卷餅，更致力於將多元風味融入每一份餐點。該店最具人氣的「招牌鹵肉卷餅」，以其酥脆的餅皮搭配入味的鹵肉，深受顧客好評。此外，針對喜愛重口味的食客，提供的「肥牛酸辣粉」與特色「拌飯」，酸辣開胃且份量十足，展現了餐廳在台式及亞洲風味餐點上的用心。

Flushing Foodie Town美食城：135-15 40th Road, Flushing, NY 11354，營業時間：每日上午10時至晚上9時（各攤位營業時間可能略有不同），集合多國亞洲美食、地道夜市小吃與精緻甜品，不妨約上親朋好友前往打卡，開啟屬於你的亞洲美味探索之旅吧！

精華 FAQ

  • Foodie Town 以多元亞洲美食為主，涵蓋川湘麻辣、台式夜市小吃、香港甜點、日式壽司便當與越南法式麵包，適合想一次嘗遍各地風味的食客。

  • 推薦店家包括 Banh Mi TBD 的越南法式麵包、Legend Chicken 的招牌炸雞、1 Colden Pancake 的舒芙蕾與雞蛋仔，以及 Yummy Sushi & Bento 的壽司和便當。

  • Foodie Town 位於 135-15 40th Road, Flushing, NY 11354，每日 10 時至 21 時營業，適合朋友聚餐、家庭用餐、上班族外帶與美食打卡。

法拉盛 香港 越南

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