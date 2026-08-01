預早籌劃「生前契約」 如願漫步「善終」路

透過「生前契約」預先規劃人生終場大事，讓長者輕鬆享受晚年生活，給自己與家人一份圓滿保障。

「生、老、病、死」是任何人皆無法逃避的自然規律。面對人生必經階段，我們可以從心理調適與實際規劃著手，讓自己與家人更加安心。對於這項課題，可有想過通過「生前契約」為身後事作準備？當所愛之人離世，家人不得不以悲傷的心境作出諸多決定；若事先已安排好一切，將能大大減輕他們的負擔，給予家人更多撫平傷痛的時間，讓最關心您的人能為您舉行一場隆重的告別儀式。

「生前契約」是指透過合約預先支付喪葬費用，為自己的「人生終場宴會」作安排。簡單而言，人可在生前根據個人意願、信仰與喜好安排身後事，例如喪禮地點、棺木及儀式等都能安排於契約中，為最後一程未雨綢繆，讓生命得到尊重；該計劃也能幫助家人明白您的所需所求，了解到無論生死你們的心都緊緊相連。

中國傳統「五福」：長壽、富貴、健康、好德、善終。在子孫環繞下毫無牽掛地含笑逝去是「善終」；舉行符合自己心願的葬禮，為人生畫上完美句點也是「善終」；讓子孫重視華人傳統孝思、繼往開來，更是「善終」的重要組成部份。

每個人都會經歷生老病死，殯葬是人生最後一件大事。與其因忌諱而事前絕口不提，致使事到臨頭手足無措、造成遺憾，不如按照個人意願預先做好妥善安排。生前契約是一份對自己及家人的保障，可減輕對將來的擔心與苦惱。

Preplan「生前契約」為葬禮信託預付費計劃，由 New York State Funeral Directors Association, Inc. 提供支援，在管理預付費帳戶方面是全美公認的表表者。它管理著紐約州五百多家殯儀館近八萬個信託帳戶，並由執照殯儀師及專業團隊進行專業化管理。

挑選殯儀服務公司（funeral director）就像選擇醫生或律師一樣，可預約面談討論殯葬服務。決定細節後，funeral director 便會擬定事前計劃同意書與分類收費帳單。五福殯儀集團專業人士明瞭法律及各宗教儀式，更熟悉中華殯儀風俗，設備與安排皆能全力配合。

生前契約賦予您預先支付葬禮費用的資格。該計劃能將資金安全保存在帳戶中，防止因通貨膨脹和成本增長而引起費用上調，使家人不用擔心付款問題，充分享受生前契約帶來的安心與便利。

在紐約州，事前繳付殯葬費用是十分明智的選擇。不僅能自己選擇安排儀式，讓家人免於心煩，還能將費用存入非常安全的戶口。紐約州有全美最嚴格的預付法律，要求將 100% 的預付資金存入有利息、政府（FDIC）支持的信託帳戶。

一旦與我們制定了生前契約，您的資料與意願將保存至檔案；即使未來更換居住地點，檔案也能輕鬆轉移到美國任何一家殯儀館，確保計劃始終跟隨左右。欲了解更多「生前契約」（PrePlan/Prearrangement）財務計劃，請致電專線：(917)833-8198 預約洽詢，或瀏覽網頁：www.fookfuneralgroup.com/pre-planning/why-plan-ahead。