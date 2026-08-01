我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

心肺衰竭5年死亡率達半數 醫揭「累、腫、喘」3大致命警訊

NBC女主播母親綁架案 警方公布勒索信內容 盼大眾提供線索

泛太平洋暨東南亞婦女會日前選出2026-2028年會長鄔芳芳等領導階層

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
泛太平洋暨東南亞婦女協會在聯合國舉辦六月專題講座，由新任會長鄔芳芳（前排右三）主...
泛太平洋暨東南亞婦女協會在聯合國舉辦六月專題講座，由新任會長鄔芳芳（前排右三）主持，李安如博士（前排中）主講。

泛太平洋暨東南亞婦女協會（Pan-Pacific & Southeast Asia Women’s Association，簡稱PPSEAWA）為具有聯合國經濟及社會理事會（ECOSOC）諮商地位之國際婦女組織。其紐約分會近日順利完成新一屆董事會選舉，選出2026-2028年領導團隊，會長（President）由鄔芳芳（Stephanie Wu Ho）出任。

其他一併選出的新任董事會成員還有第一副會長（First Vice President）林秀慧（Natalie Christou）、副會長（Vice President）法蘭西斯卡．陶德（Francesca Todd）、副會長（Vice President）海倫．席格莉亞（Helen Ceglia）、副會長（Vice President）艾川明（Amy Banker）、會員主任（Membership Chair）魏培真（Jane Wei）、財務長（Treasurer）伍燕燕（Sue Eng）以及美國總會代表（Chapter Representative to PPSEAWA USA）席拉．格瑞森（Sheila Garrison）。

新任會長鄔芳芳表示，PPSEAWA自創立以來，始終致力於促進泛太平洋及東南亞地區婦女之間的友誼、合作與和平，並積極參與聯合國相關事務。紐約分會未來將持續秉持協會宗旨，透過教育推廣、文化交流、社區服務及聯合國倡議活動，促進婦女賦權、性別平等及國際理解。

鄔芳芳特別感謝提名委員會成員海倫．席格莉亞、林秀慧及席拉．格瑞森在甄選候選人過程中所付出的時間與努力，使得選舉工作得以順利完成。同時，她也向所有參與投票的紐約分會會員表達誠摯謝意，感謝大家積極行使會員權利，共同為協會未來發展貢獻心力。鄔會長還表示，新一屆董事會將攜手合作，進一步加強會員服務、擴大社區影響力，並持續推動PPSEAWA在紐約、全美及聯合國平台上的使命與願景，為促進和平、友誼、合作及婦女發展作出更大貢獻。

該會六月聚會循例在曼哈坦聯合國教堂中心舉行，邀請紐約市立大學約翰傑刑事司法學院（John Jay College of Criminal Justice）人類學系李安如博士主講，以1973年高雄加工出口區25位女性勞工在上班途中發生重大交通事故為切入點，探討女性勞工、公共記憶及歷史敘事如何隨著時代演變而被重新詮釋，並引發與會者對女性權益、勞工保障及性別平等等議題的深入思考。

PPSEAWA紐約分會歡迎關心婦女發展、國際交流及聯合國事務的人士參與協會活動，共同促進跨文化理解與合作，攜手建設更加和平與包容的世界。有意加入泛太平洋暨東南亞婦女協會參加聚會，請聯絡會長鄔芳芳。該會紐約分會的電子郵件： [email protected]、網址： www.ppseawany.org。

精華 FAQ

  • 紐約分會新一屆董事會選出鄔芳芳（Stephanie Wu Ho）出任會長，並與多位新任幹部共同組成2026至2028年領導團隊，接續推動協會各項工作。

  • 新任成員包括第一副會長林秀慧、三位副會長法蘭西斯卡．陶德、海倫．席格莉亞、艾川明，以及會員主任魏培真、財務長伍燕燕和美國總會代表席拉．格瑞森。

  • 鄔芳芳表示，分會將透過教育推廣、文化交流、社區服務與聯合國倡議，強化會員服務與社區影響力，持續促進婦女賦權、性別平等及國際理解。

東南亞 聯合國

上一則

長島納蘇警方通緝亞裔男 涉兩度在停車場裸露下體並自拍

下一則

紐約客談／OMNY新功能升級 值得期待
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

AMEC第15屆年會7/25舉行 劉紅出任全美主席

AMEC第15屆年會7/25舉行 劉紅出任全美主席
世華工商婦女會 橙縣聚會交流

世華工商婦女會 橙縣聚會交流
LA韓裔商會郭文哲接任第50屆會長開啟新篇章

LA韓裔商會郭文哲接任第50屆會長開啟新篇章
北美棕櫚泉台灣商會 促台美雙向投資

北美棕櫚泉台灣商會 促台美雙向投資

熱門新聞

紐約皇后區法拉盛25日上午發生五級大火，現場持續灌救兩小時。(記者高雲兒╱攝影)

紐約法拉盛連棟住宅5級大火 23人受傷、78歲華婦確認死亡

2026-07-25 22:01
邊境沙皇霍曼曾持續表示，將派「人數前所未見」的ICE探員到紐約執法。(美聯社)

ICE幹員進駐紐約 首波鎖定皇后區 逮捕盤查恐變常見

2026-07-27 18:19
ICE探員執法(示意圖)自川普第二任期開始以來，已在長島逮捕超過2000名移民。他們往往在查詢外州車牌後確認車主的移民身分，再攔車或跟蹤逮捕。(路透)

ICE蹲點長島大型商場停車場 逮捕2000移民 引發社區恐慌

2026-07-31 07:26
紐約市某些路段停車規定複雜，要找到適合的停車位相當不容易。(美聯社)

紐約街頭爆停車位爭奪戰 女子人肉占位、駕駛互不相讓

2026-07-27 07:22
ICE探員執法(示意圖)自川普第二任期開始以來，已在長島逮捕超過2000名移民。調查發現，他們在長島的重要抓捕策略之一，是派員守候於購物中心及大型商店停車場，查詢外州車牌後確認車主的移民身分，再攔車或跟蹤逮捕。(路透)

ICE長島逮捕逾2000移民 停車場成執法監控點

2026-07-30 14:39
紐約州石溪一對華裔夫婦涉嫌將自家四房獨棟住宅非法改建為十間臥室出租，23日出庭對各自面臨的30項布魯克海文鎮法規違規指控表示不認罪。(擷自Google Maps)

「月收租1.2萬 火災後促學生快消失」石溪華人夫婦不認罪

2026-07-24 18:04

超人氣

更多 >
不是加鹽 農夫分享水煮玉米一步驟鎖住鮮甜爽脆

不是加鹽 農夫分享水煮玉米一步驟鎖住鮮甜爽脆
奇諾岡撕票案公布死者、嫌犯身分 警證實曾有商業往來

奇諾岡撕票案公布死者、嫌犯身分 警證實曾有商業往來
謠言不脛而走西班牙邊境失控 24小時闖入6萬移民

謠言不脛而走西班牙邊境失控 24小時闖入6萬移民
網瘋傳胡錦濤舉家身亡「爆料者」稱被盜號：一眼假

網瘋傳胡錦濤舉家身亡「爆料者」稱被盜號：一眼假
獨／華人遭綁架槍殺 談與兩嫌往來 大女兒這麼說

獨／華人遭綁架槍殺 談與兩嫌往來 大女兒這麼說