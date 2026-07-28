冠洋銀行紐約舉辦午宴 攜手社區領袖共話在地發展新篇章

冠洋銀行(OceanFirst Bank)於日前在紐約華埠舉辦午餐交流會，總裁Maher(後排右四)邀請現場OceanFirst及原法拉盛銀行團隊一同上台合影。

隨著冠洋銀行（OceanFirst Bank）正式完成對法拉盛 銀行（Flushing Bank）的策略收購，為進一步凝聚社區情感並展現深耕華人 市場的堅定承諾，該行於日前在紐約華埠 盛大舉辦了一場別開生面的午餐交流會。活動廣邀華人社區領袖、工商界重量級嘉賓以及多家非營利組織代表，共同探討金融整合後的新願景與合作契機。

午宴由原法拉盛銀行資深副總裁、現任冠洋銀行華人市場業務總監吳薛美嫦（Judy Wu）親自主持。她在致詞時感性回顧了過去多年來，華人社區對團隊一如既往的支持與愛護。她特別強調，本次併購不僅是規模的擴張，更是一次服務品質的提升，銀行現有的一線服務團隊將保持穩定，確保客戶的服務體驗不中斷；同時，藉由冠洋銀行更雄厚的全球財務資源與系統支持，未來將能為廣大華人客戶推出更多元、更貼合市場需求的優質金融產品，滿足從個人理財到企業信貸的多層次需求。

此外，吳薛美嫦也分享了銀行中文名「冠洋銀行」的命名深意。為展現對華人文化的尊重，銀行在決策過程中廣泛徵詢了社區領袖的意見，最終將英文名稱「OceanFirst」精確轉譯為「冠洋」。這四個字不僅精準對應了品牌意象，更寄託了該行在競爭激烈的金融大海中勇冠群雄、引領前行的壯志，希望能藉此拉近品牌與華人客戶的心理距離，建立長期的情感連結。

冠洋銀行行政總裁 Chris Maher 專程出席本次午宴，並與在場嘉賓進行熱烈交流。他深刻回顧了自身與紐約的淵源，並重申將法拉盛銀行納入體系，不僅看重資產規模，更視其人才資本與深厚的社區關係為銀行的珍貴資產。Maher 在會中更幽默地稱讚吳薛美嫦及其團隊是銀行「價值連城」的支柱，贏得在場來賓熱烈掌聲。

OceanFirst Bank總裁Maher分享該行擁有124年歷史，總資產達230億美元且獲穆迪投資級評級，在資產規模與實力成熟後，決定進軍紐約市場，並透過與法拉盛銀行的整合新增30家分行及約400名員工，象徵開啟全新篇章。Maher強調銀行深耕社區的理念，除了與前法拉盛銀行團隊攜手服務包括亞裔在內的多元社區外，更延續OceanFirst Foundation的公益傳統，額外撥出500萬美元股票專門回饋法拉盛銀行多年服務的社區，期許透過在地深耕，與各界攜手推動社區共同繁榮。

Maher 強調，區域銀行的核心競爭力從不在於冰冷的作業程序，而在於建立人與人之間的信任。他承諾，未來將運用銀行擴大後的資本實力，提供更靈活的信貸政策與金融諮詢服務，全力支持紐約在地華人中小企業的轉型與成長。本次午宴不僅是兩家銀行業務整合的里程碑，更象徵著冠洋銀行未來將持續深耕社區，致力成為華人市場最堅實的金融後盾，以實際行動回饋並推動在地經濟的繁榮發展。