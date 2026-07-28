卓思庭醫師呼籲別再忽視身體求救訊號 大腸癌年輕化美國50歲以下癌症死因躍升首位

卓思庭醫師。

在大多數人的認知中，大腸直腸癌向來被視為中高齡者的健康威脅，然而這項刻板印象正在被殘酷的統計數據徹底顛覆。根據美國癌症 協會最新調查，大腸癌目前已經成為美國50歲以下人口癌症死亡的第一大原因，對比1990年代初僅排名第五，其攀升速度令人震驚。這項數據明確揭示一個事實：大腸癌不再是老年人的專利，青壯年族群同樣身處風險之中。

更令人擔憂的是，研究顯示在50歲以下確診的大腸癌患者中，高達75%在發現時已經進入第三期或第四期，屬於晚期階段。之所以會出現如此嚴峻的狀況，醫界歸納出兩大關鍵因素。第一，現行常規篩檢指引通常從45歲開始，使得45歲以下的成年人缺乏早期偵測的機會。第二，年輕患者從首次出現症狀到實際就醫，平均拖延長達七個月，而老年患者通常在症狀出現後一個月內便會尋求協助。這六個月的時間差距，往往就是早期病變與晚期擴散之間的分水嶺，一旦癌細胞生長擴散，治療難度將大幅增加，預後也隨之惡化。

據腸胃專科卓思庭醫師介紹，年輕人延誤就醫的首要原因，在於經常將嚴重危險信號誤認為小毛病，其中最典型的例子就是將直腸出血視為痔瘡而置之不理。事實上，早發性大腸癌患者常見的症狀還包括：排便習慣持續改變（如不明原因的腹瀉或便秘）、持續性腹痛以及缺鐵性貧血。這些身體發出的警訊，不應被簡單歸咎於工作壓力、飲食不正常或經期影響，若症狀持續未改善，就必須提高警覺。

雖然一般建議從45歲開始進行常規大腸癌篩檢，但若您年紀較輕且出現上述任何症狀，應立即諮詢胃腸專科醫師，討論提前篩檢的必要性。此外，家族史是重要的風險指標，若有一級親屬（父母、兄弟姐妹或子女）曾確診大腸癌或高度癌前息肉，目前的醫學指引建議應在40歲或比該親屬確診年齡提前10年開始篩檢，以兩者中較早者為準，切勿等到45歲才行動。

在各類篩檢方式中，大腸鏡檢查被公認為最準確的黃金標準，其最大優勢在於不僅能精確偵測早期病灶，更能在檢查過程中直接**切除癌前息肉**，從根本上預防癌症發生。雖然糞便檢測或血液腫瘤標記檢查屬於非侵入性方式，但它們對於偵測癌前息肉的敏感度較低，且一旦結果呈現陽性，患者最終仍須接受大腸鏡檢查才能確診與處理問題，反而不如直接選擇大腸鏡來得直接有效。

大腸直腸癌若能早期發現，不僅治癒率極高，更是一項可以預防的疾病。然而在現行篩檢指引尚未全面涵蓋45歲以下族群的情況下，為自身健康主動爭取的責任，就落在每個人的肩膀上。如果您正經歷任何異常症狀，請不要抱著僥倖心態等待數月，期盼問題會自行消失。傾聽身體的聲音，迅速預約胃腸專科醫師進行專業評估，討論大腸鏡檢查是否適合您——這不是過度反應，而是一個可能挽救生命的關鍵決策。

卓思庭醫師專精於胃食道逆流疾病、喉咽反流、功能性腸胃疾病及慢性肝病治療，對於大腸癌風險評估與早期篩檢具備豐富臨床經驗，所有的腸胃鏡都由卓思庭醫師親自在診所完成，無需去醫院也無需見任何助理。若有任何腸胃相關問題，歡迎隨時諮詢。卓思庭肝膽腸胃診所地址：38-08 Union St, Suite 3N, Flushing, NY 11354（法拉盛廣場3樓3N），預約專線：718-886-6495。