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CenterLight Healthcare PACE 健信醫保展示「會員生活中的一天」

紐約訊
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練習唱歌。
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CenterLight Healthcare 健信醫保的長者全面護理計劃 (PACE) 在其曼哈頓地點舉辦了「會員生活中的一天」開放日活動，讓社區大眾有機會瞭解讓他們所服務的長者每一天都充滿意義的時刻、活動和計劃。 該計劃是專為 55 歲及以上成年人提供服務的長者全面護理計劃 (PACE)。

本次活動包括一系列活動和展覽，展示了紐約 CenterLight 健信醫保 PACE 中心會員的創造力，以及他們的營養和社會工作團隊的示範。CenterLight Health System 的總裁兼首席執行官 Tara Buonocore-Rut 談到了該組織中心的多元化，他說：「每個中心都截然不同 - 會員來自不同的背景，擁有獨特的傳統和偏好。每個中心都匯聚了不同的文化，我們很自豪能夠提供與我們所服務的每個人一樣獨特的個人化護理。」

參與者欣賞了 CenterLight Stillwell PACE 中心合唱團的現場音樂會，與治療娛樂專家和會員一起跳了巴恰塔舞，練習了太極拳，並參加了由康復服務團隊成員領導的 Jintronix 互動遊戲環節。

「這些都是我們的會員可以體驗到的活動，我們努力確保我們的服務和計劃滿足他們的不同需求。這一切都是為了幫助他們繼續生活在他們稱之為家的社區中，並確保在衰老過程中永遠不會失去社交參與」，Buonocore-Rut 補充道。

「生活中的一天」還展示了 CenterLight 健信醫保的護理團隊如何共同努力支援會員的身體、社交和情感健康。

本次活動反映了該組織致力於尊重每位會員的個人需求、背景和興趣，同時加強社區內的關係。透過展示 PACE 如何工作的真實範例，CenterLight 健信醫保旨在提高人們對全面護理給長者所帶來福利的認識。

CenterLight Healthcare PACE 健信醫保是一項長者全面護理計劃，為紐約市、威徹斯特縣、拿騷縣和薩福克縣西部 55 歲及以上的成年人提供服務。該計劃提供全面、協調的護理，旨在協助長者繼續在家中安全獨立地生活。如需更多資訊, 請瀏覽 www.centerlighthealthcare.org。

伸展活動。
伸展活動。

精華 FAQ

  • 該機構在曼哈頓地點舉辦「會員生活中的一天」開放日，讓社區民眾了解長者在中心內參與的活動、服務與日常安排，並展示PACE計劃如何支持會員生活。

  • 活動包含會員創作展、營養與社工團隊示範、合唱團現場演出、巴恰塔舞、太極拳，以及由康復服務團隊帶領的Jintronix互動遊戲，展現多元且活潑的照護環境。

  • 該計劃希望突顯依會員背景與需求提供個人化照護，並透過社交與身心活動，協助55歲以上長者持續在社區中安全、獨立地生活，同時維持參與感。

醫保 曼哈頓

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