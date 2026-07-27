紐約州醫保新規生效 王嘉廉社區醫療中心提供可負擔醫療及免費保險諮詢服務

王嘉廉社區醫療中心通過Zoom舉辦媒體會議說明紐約州醫保計劃變更，為民眾提供可負擔醫療及免費保險諮詢服務。

王嘉廉社區醫療中心（CBWCHC）日前通過Zoom舉辦媒體會議，說明紐約州 近期醫療保險計劃的重大變更，並在許多紐約民眾面臨醫療保險調整之際，提供最新且重要的資訊。

紐約州醫療保險制度近期有所調整，原「基本計劃（Essential Plan）200–250」已於2026 年7月1日終止。醫療費 用不應成為民眾獲取醫療服務的障礙。為此，王嘉廉社區醫療中心持續為所有人士提供優質且可負擔的基本醫療服務，無論其是否有能力支付醫療費用。醫療中心於曼哈頓 及皇后區設有多個服務地點，提供內科、兒科、婦產科、牙科、眼科及心理健康等服務。

值得強調的是，即使失去醫療保險或尚未加入新的保險計劃，民眾也不應因此中斷就醫。王嘉廉社區醫療中心提供依家庭人數和收入而定的醫療費用優惠計劃（Sliding Fee Discount Program），符合資格的就診者門診費用可低至20美元，部分就診者還可能符合處方藥費減免資格。醫療中心致力於服務所有民眾，不因保險狀況或支付能力而有所限制。醫療中心每週開診七天，於曼哈頓及皇后區五個地點提供當日看診服務。如需預約，請致電（718）587-1200。

除了提供優質的醫療服務外，醫療中心也致力於為就診者提供全方位的支持，並將社會工作、醫療導航及健康教育等服務皆融入日常診療過程，協助就診者獲得全面完善的照護。此外，王嘉廉社區醫療中心提供免費醫療保險諮詢服務，由認證的保險專員協助民眾了解及選擇新的醫保方案。保險服務專線為（718）886-7355，提供英文、國語及廣東話服務。

王嘉廉社區醫療中心作為領先的醫療服務提供機構，50多年以來，始終致力於為服務不足的社區，尤其是亞裔社區，提供優質且可負擔的醫療服務。醫療中心每週開診7天，接受大多數的主要醫療保險，在曼哈頓和皇后區設有五個交通方便的地點，為成人及兒童提供全面的基本醫療服務，包括內科、兒科、婦產科、牙科、眼科和心理健康服務。醫療中心的卓越傳統及使命獲得全國認可，即確保所有人都能公平地獲得醫療服務，無論他們是否有能力支付醫療費用或說何種語言。瞭解更多信息，請瀏覽：www.cbwchc.org/chi。