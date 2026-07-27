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近期活動

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07月27日（週一）:

●大學升學準備：認識大學申請流程

College Readiness: Introduction to the College Application Process

07/27,1:00pm - 2:00pm

Location: 218-13 Linden Blvd,Cambria Heights

https://www.queenslibrary.org/

07月28日（週二）:

●身體律動訓練

Bodyroll

07/28,9:30 a.m.–10:30 a.m.

Location: Washington Square Park Manhattan

https://www.nycgovparks.org/

07月29日（週三）

●皮拉提斯（墊上課程）

Mat Pilates

07/29,  5:45 p.m.–6:45 p.m.

Location: NYC Dep of Health and Mental Hygiene- Bedford-Stuyvesant Center

https://www.nycgovparks.org/

07月30日（週四）

曼哈頓中城健身

Midtown Fit

07/30,6:00 p.m.–7:00 p.m.

Location: Herald Square Manhattan

https://www.nycgovparks.org/

07月31日（週五）

●長者懷舊賓果：70、80年代金曲電台猜歌遊戲

70s and 80s Radio Bingo for Seniors

07/31, 11:00am - 12:00pm

Location: 85-41 Forest Parkway, Woodhaven

https://www.queenslibrary.org/

08月01日（週六）

●皇后區植物園：奇妙花卉探索

Queens Botanical Garden: Fantastic Flowers

08/01,12:00pm - 1:00pm

Location: 47-40 Center Blvd, Long Island

https://www.queenslibrary.org/

08月02日（週日）

●八月週日下午電影欣賞

Sunday Afternoon Movies, August

08/02, 1:00pm - 3:15pm

Location:256-04 Union Turnpike, Glen Oaks

https://www.queenslibrary.org/

精華 FAQ

  • 活動時間集中在7月27日至8月2日，內容包含升學準備、身體律動、皮拉提斯、健身、長者賓果、花卉探索與電影欣賞等多元主題，兼顧學習與休閒。

  • 與運動相關的有7月28日的Bodyroll、7月29日的Mat Pilates，以及7月30日的Midtown Fit，皆安排在下午或傍晚時段，適合想維持體能與放鬆身心的民眾參加。

  • 適合家庭或長者的活動包括7月31日的70s and 80s Radio Bingo for Seniors、8月1日的Queens Botanical Garden: Fantastic Flowers，以及8月2日的Sunday Afternoon Movies, August，內容較輕鬆且具社交性。

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