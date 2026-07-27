近期活動
07月27日（週一）:
●大學升學準備：認識大學申請流程
College Readiness: Introduction to the College Application Process
07/27,1:00pm - 2:00pm
Location: 218-13 Linden Blvd,Cambria Heights
https://www.queenslibrary.org/
07月28日（週二）:
●身體律動訓練
Bodyroll
07/28,9:30 a.m.–10:30 a.m.
Location: Washington Square Park Manhattan
https://www.nycgovparks.org/
07月29日（週三）
●皮拉提斯（墊上課程）
Mat Pilates
07/29, 5:45 p.m.–6:45 p.m.
Location: NYC Dep of Health and Mental Hygiene- Bedford-Stuyvesant Center
https://www.nycgovparks.org/
07月30日（週四）
●曼哈頓中城健身
Midtown Fit
07/30,6:00 p.m.–7:00 p.m.
Location: Herald Square Manhattan
https://www.nycgovparks.org/
07月31日（週五）
●長者懷舊賓果：70、80年代金曲電台猜歌遊戲
70s and 80s Radio Bingo for Seniors
07/31, 11:00am - 12:00pm
Location: 85-41 Forest Parkway, Woodhaven
https://www.queenslibrary.org/
08月01日（週六）
●皇后區植物園：奇妙花卉探索
Queens Botanical Garden: Fantastic Flowers
08/01,12:00pm - 1:00pm
Location: 47-40 Center Blvd, Long Island
https://www.queenslibrary.org/
08月02日（週日）
●八月週日下午電影欣賞
Sunday Afternoon Movies, August
08/02, 1:00pm - 3:15pm
Location:256-04 Union Turnpike, Glen Oaks
https://www.queenslibrary.org/
活動時間集中在7月27日至8月2日，內容包含升學準備、身體律動、皮拉提斯、健身、長者賓果、花卉探索與電影欣賞等多元主題，兼顧學習與休閒。 與運動相關的有7月28日的Bodyroll、7月29日的Mat Pilates，以及7月30日的Midtown Fit，皆安排在下午或傍晚時段，適合想維持體能與放鬆身心的民眾參加。 適合家庭或長者的活動包括7月31日的70s and 80s Radio Bingo for Seniors、8月1日的Queens Botanical Garden: Fantastic Flowers，以及8月2日的Sunday Afternoon Movies, August，內容較輕鬆且具社交性。
精華 FAQ
活動時間集中在7月27日至8月2日，內容包含升學準備、身體律動、皮拉提斯、健身、長者賓果、花卉探索與電影欣賞等多元主題，兼顧學習與休閒。
與運動相關的有7月28日的Bodyroll、7月29日的Mat Pilates，以及7月30日的Midtown Fit，皆安排在下午或傍晚時段，適合想維持體能與放鬆身心的民眾參加。
適合家庭或長者的活動包括7月31日的70s and 80s Radio Bingo for Seniors、8月1日的Queens Botanical Garden: Fantastic Flowers，以及8月2日的Sunday Afternoon Movies, August，內容較輕鬆且具社交性。
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