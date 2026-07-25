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現代汽車首次在2026 FIFA世界盃™比賽中展示Atlas人型機器人的現場應用

紐約訊
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現代汽車公司在紐澤西體育場舉辦的2026 FIFA世界盃™十六強比賽中首次展示由Boston Dynamics公司研發的先進人型機器人Atlas®。作為賽事的官方機器人合作夥伴，現代汽車在足球最頂級比賽的舞台上呈現了史上第一次由機器人科技驅動的中場互動示範，向全球觀眾展示先進的機器人科技。

這一刻彰顯出現代汽車集團在機器人領域日益增強的領導地位，以及其致力於藉由將科技與人建立聯繫的體驗來推動以人為本創新的承諾。

這場示範將先進的機器人技術引進全球頂級體育賽事的平台之一，展示了未來科技如何在FIFA世界盃這種快速緊湊的環境中運作。

此次示範達成了兩個重要的里程碑：

• 最初在2026年消費者電子大展中亮相，這是第一次在公開場合中展示量產版Atlas機器人的實際應用能力。

• 這是首次將人型機器人融入FIFA世界盃的現場比賽環境。

在中場休息時，Atlas從球員通道中走進球場，透過一連串標誌性的進球慶祝動作吸引了全場觀眾的目光。這些動作的靈感來自Harry Kane、Erling Haaland、Matheus Cunha，和孫興慜等足壇巨星。這場表演不僅點燃了現場氣氛，更充分彰顯了Atlas出色的機動性能與機具表現力的動作能力。

表演結束後，Atlas憑藉其標誌性的精準度和操控力，將比賽用足球送交裁判手中，由此拉開下半場比賽的序幕。這場互動在全球觀眾面前即時呈現，充分展示Atlas在現實環境中執行高度協同動作的能力。

Atlas先進的動作與互動能力得益於三項核心機器人技術：

• 重新導向：讓Atlas轉化、適應，並執行人類的動作。

• 強化學習：藉由上千次的模擬來訓練並優化Atlas的動作。

• 全身控制：協調Atlas全身的移動，達到流暢、平衡，且富有動態的動作。

精華 FAQ

  • 現代汽車在紐澤西體育場舉行的2026 FIFA世界盃十六強比賽中，首次公開展示Boston Dynamics研發的Atlas人型機器人，並以中場互動形式呈現給全球觀眾。

  • Atlas從球員通道走入球場，做出多個進球慶祝動作，靈感來自Harry Kane、Erling Haaland、Matheus Cunha與孫興慜等球星，展現其機動性、平衡性與動作表現力。

  • Atlas的表現依靠重新導向、強化學習與全身控制三項技術，能將人類動作轉化並適應環境，並透過大量模擬訓練，完成流暢且協同的全身動作。

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