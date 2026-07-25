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陳桂女中醫 精治前列腺炎結合針灸中藥疏通氣血 助男士遠離痛楚

紐約訊
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陳桂女中醫以針灸及中藥方式疏通氣血，治療男士前列腺炎。
陳桂女中醫以針灸及中藥方式疏通氣血，治療男士前列腺炎。

位於法拉盛Sanford Tower的陳桂女中醫診所，針對男性前列腺炎，提供溫和而有效的治療和保養注意事項。診所提供多樣化的針灸療程及推拿服務，接受大多數保險，無保險人士亦有優惠方案，歡迎致電洽詢。

中醫看前列腺炎，其實用四個字就能概括，那就是「不通則痛」。在中醫眼中，這通常是體內「濕氣和熱氣」太重，或者是長期坐著、憋尿，導致下半身的「氣血卡住」不通暢。一旦氣血不通，自然就會出現小便尿不乾淨、尿道灼熱，或者是會陰部、下腹部隱隱作痛的症狀。

中醫在治療最常採用的方式就是內服加上外敷。如果是因為體內濕熱，醫生會用中藥來幫忙「清熱利尿」，就像是幫體內排毒；如果是因為氣血卡住疼痛，就會用活血化瘀的藥物來打通氣血。除了吃藥，也會使用針灸，在肚子和腳部的穴位扎針，能幫忙放鬆緊繃的肌肉。

中醫非常強調「三分治，七分養」。想要徹底好起來，生活習慣的改變比吃藥更重要。前列腺最怕刺激，所以患者一定要對辣的、炸的、重口味的食物和各類烈酒「嚴格忌口」，因為這些東西一吃，前列腺就會更容易充血腫脹，讓症狀加重。平時最好的保養方式就是「多喝水、多上廁所」，靠尿液來自然沖洗尿道。飲食上可以多吃冬瓜、薏仁這類可以幫忙排尿、排濕的食物，或者泡點菊花、蒲公英茶來喝。只要管住嘴、多活動、不憋尿，把身體環境調理好，前列腺炎就不容易反覆發作。

陳桂中醫師擁有紐約州針灸執照及NCCA針灸中藥醫師特考文憑，擅長方脈針灸、推拿及日本指壓，具備數十年的豐富臨床經驗。陳醫師在診斷時，會全面了解患者的身心狀況，制定個性化的治療方案，並可能配合中草藥使用，以達到更佳的療效。

陳桂中醫師曾任上海市中醫學院附屬紅十字醫院主治醫師，並曾應日本熊本大學之邀擔任醫學部客座教授，以及在日本高野醫院針灸科擔任主治醫師。來美後，陳醫師不僅以精湛的醫術服務社區，更熱心公益，經常為長者提供免費義診，深受各界肯定。

陳桂女中醫精通多種語言，提供全面的醫療服務，包括各種針灸治療、腸胃問題、失眠頭痛、前列腺炎、精神憂鬱、婦科疾病及運動/工作損傷推拿等。診所接受藍十字、Cigna、聯合健保、紅藍卡、白卡、Aetna、老人牛津保險等多種保險。預約電話：718-961-7222，診所地址：133-47 Sanford Ave., #1G., Flushing, NY 11355（Sanford Tower內，地下樓設有收費停車場）。

精華 FAQ

  • 診所採用內服中藥搭配針灸與推拿，依濕熱、氣血不通等不同體質調整處方，幫助清熱利尿、活血化瘀，並放鬆緊繃肌肉，改善症狀。

  • 中醫觀點認為前列腺炎多因體內濕氣與熱氣偏重，或久坐、憋尿使下半身氣血阻滯，因而出現尿不乾淨、灼熱感與會陰、下腹疼痛等不適。

  • 建議嚴格少吃辣、炸、重口味與烈酒，多喝水、多上廁所，避免憋尿，並可適量食用冬瓜、薏仁、菊花茶或蒲公英茶，以幫助排尿與祛濕。

法拉盛 保險

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