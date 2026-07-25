慶祝寧欣綜合診所開業二十五週年暨梁衛寧醫生當選中山醫科大學美東校友會會長
今年是梁衛寧醫生創辦和主理的寧欣綜合診所迎來了為紐約華人社區服務的第二十五年頭。梁衛寧醫生的女兒，醫學碩士梁粵玥Tiffany Liang也在五年前加盟到診所，是梁氏醫學世家的第四代傳人。回顧過往，展望未來，梁醫生感慨地說：「在祖國受教育，來美國深造， 能夠一直為華人僑胞診病治療，這是我們的職責，是對祖國和同胞的回報，也是醫者的福分和榮耀。」為了更好地服務眾多病患，診所近期已擴大喬遷至Flushing Commons 38-08 Union Street #7F, Flushing, NY 11354。
梁衛寧醫學博士作為中國恢復高考首屆大學生於1977年入讀著名的中山醫科大學；1982年醫學院畢業後，成為暨南大學醫學院華僑醫院腦內科助理教授和醫生；1986年赴美國亞利桑那州攻讀腦神經生理學研究生；1990年梁醫生進入紐約長島Nassau University Medical Center做內科住院醫生，然後赴匹茲堡大學醫學院（UPMC)完成腎科專科訓練；之後他回到紐約，在長島猶太醫院系統工作七年，積累了豐富的醫療經驗，然後在法拉盛和長島創立了「寧欣綜合診所」，憑借豐富的臨床經驗，優秀的醫德和服務，逐漸贏得病人信任，口碑日漸建立，深受社區好評。在醫學界建立卓越聲譽之後，梁醫生於2003年獲推薦擔任美國國會醫療顧問，定期前往華盛頓，參與美國醫療政策的諮詢與研討；於2010年又積極參與了奧巴馬醫療改革的工作。
2011年，梁醫生榮獲「愛麗絲島移民榮譽獎」（Ellis Island Medal of Honor）。該獎由美國全國少數族裔組織聯盟（NECO）設立，每年表彰約在公益、文化、專業等領域作出傑出貢獻的移民人士。獲獎者名單被載入美國國會會議記錄，梁醫生與福特總統、紐約前市長朱利安尼、前勞工部長趙小蘭、法醫專家李昌鈺博士等傑出人物同列，名垂史冊。
2020年初，新冠疫情在中國爆發，適逢春節期間中美往返頻繁。梁衛寧醫生憑借深厚的醫學素養與敏銳的判斷力，預測疫情將迅速波及美國，尤其華人社區面臨更大風險。2020年1月26日，他即致信美國國會，呼籲佩戴口罩、保持社交距離，建議盡早採取防控措施。他還明確勸阻華人社區春節聚會，促成60多場大型活動取消，成功阻止疫情在華人社區率先爆發，也幫助化解美國社會對華人的偏見。數據顯示，紐約華人社區的新冠感染與死亡率均低於全市平均水準，這與梁醫生及廣大華人醫護人員的努力密不可分。為表彰他在疫情防控中的突出貢獻，2020年8月28日，美國國會議員孟昭文宣佈將該日命名為「梁衛寧醫生日」，2021年，拜登總統向梁醫生頒發了「總統終身成就獎」。
梁衛寧醫生的女兒梁粵玥Tiffany Liang畢業於美國康州衛斯理大學。她出生於醫學世家，祖父母是著名的醫學教授和醫生，父親是服務紐約華人社區二十多年的梁衛寧醫生。家學淵源，言傳身教，以及新冠大流行的經歷，使梁粵玥成為一個熱愛醫學，關心病人，立志服務華人社區的年輕醫者。
梁衛寧醫生一直熱心公益事業。他從2016年至現在擔任中山醫科大學紐約校友會會長和美東校友會會長；十幾年來定期向世界日報主辦的大紐約地區華人教育基金會捐贈，熱心提攜辛辛學子，回饋母校與社區。
寧欣綜合診所的便民理念，使病人在同一個地方可以看好幾種疾病，華人移民的常見病都可以在綜合診所里解決，包括內科、專科、超聲波等醫療團隊，以及內外婦兒、全身體檢、各種預防針、靜脈滴注、手術外傷等醫療服務。此外，寧欣綜合診所還提供相關的診療服務，包括高血壓、糖尿病、膽固醇、哮喘、花粉症、心臟病、頭暈、骨質酥鬆、關節炎、腸胃肝病、性病、皮膚病、婦科檢驗、婦科病、更年期綜合症、包皮手術、外傷縫合、司機和學生體檢、各種預防針等。
診所新地址：38-08 Union street #7F, Flushing, NY 11354。電話：718-886-1150
報導指出，寧欣綜合診所今年迎來服務紐約華人社區的第25年，並已擴大喬遷至法拉盛新址，象徵診所規模與服務能力同步提升。 梁衛寧醫生1977年入讀中山醫科大學，後赴美深造並在紐約累積臨床經驗，之後創立寧欣綜合診所，長年為華人社區提供多元醫療服務。 梁粵玥Tiffany Liang作為梁醫生的女兒，在醫學世家薰陶下於5年前加入診所，代表梁氏醫學傳承延續，也顯示診所未來將持續服務社區。
精華 FAQ
報導指出，寧欣綜合診所今年迎來服務紐約華人社區的第25年，並已擴大喬遷至法拉盛新址，象徵診所規模與服務能力同步提升。
梁衛寧醫生1977年入讀中山醫科大學，後赴美深造並在紐約累積臨床經驗，之後創立寧欣綜合診所，長年為華人社區提供多元醫療服務。
梁粵玥Tiffany Liang作為梁醫生的女兒，在醫學世家薰陶下於5年前加入診所，代表梁氏醫學傳承延續，也顯示診所未來將持續服務社區。
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