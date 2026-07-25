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中信銀行美國子行打造數位金融服務　以安全便捷體驗陪伴客戶邁向理想未來

紐約訊
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中信銀行美國子行（CTBC Bank USA）以「為您的數位生活打造的銀行服務」...
中信銀行美國子行（CTBC Bank USA）以「為您的數位生活打造的銀行服務」為核心理念，提供安全、便捷且值得信賴的數位銀行服務。

隨著數位金融持續發展，消費者對銀行服務的期待已從傳統交易延伸至全天候、便利且安全的數位體驗。中信銀行美國子行（CTBC Bank USA）持續深化數位金融布局，以「為您的數位生活打造的銀行服務」為核心理念，提供安全、便捷且值得信賴的數位銀行服務，協助客戶隨時隨地輕鬆管理資金。

中信銀行美國子行表示，透過持續優化數位平台與金融服務，客戶可享有更流暢、更直覺的銀行體驗，不論是日常帳戶管理、資金查詢或各項金融服務，都能在安全可靠的環境中完成，讓財務管理更加從容自在。

在金融科技快速演進的時代，資訊安全與客戶體驗已成為數位金融的重要基礎。中信銀行美國子行秉持以客戶為中心的服務理念，透過清晰透明的操作設計及完善的資訊安全機制，提供兼具便利性與安全性的數位銀行服務，協助客戶安心掌握個人財務，提升整體使用體驗。

展望未來，中信銀行美國子行將持續投入數位金融創新，結合專業金融服務與科技應用，提供更完善的數位銀行解決方案，成為客戶值得信賴的金融夥伴，陪伴每一位客戶穩健邁向理想未來。

更多資訊請瀏覽 www.ctbcbankusa.com，或致電客服專線 1-888-308-0986。中信銀行美國子行為 Member FDIC，持續以安全、專業的金融服務守護客戶資產。

精華 FAQ

  • 核心理念是「為您的數位生活打造的銀行服務」，重點在提供安全、便捷且值得信賴的數位銀行體驗，讓客戶能隨時隨地管理資金。

  • 客戶可享有更流暢、直覺的操作體驗，無論是日常帳戶管理、資金查詢或其他金融服務，都能在安全可靠的環境中完成。

  • 未來將持續投入數位金融創新，結合專業金融服務與科技應用，提供更完善的數位銀行解決方案，成為客戶值得信賴的金融夥伴。

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