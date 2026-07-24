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紐約長老會皇后醫院社區健康發展部 深耕皇后區 打造多元醫療照護網絡

紐約訊

隨著社區民眾對健康管理與預防醫學的重視日益提升，紐約長老會皇后醫院（NewYork-Presbyterian Queens）社區健康發展部持續深化在地健康服務，透過健康教育、疾病預防、健康篩檢及醫療資源轉診等多元化服務，積極打造完善的社區健康照護網絡，讓皇后區居民在家門口即可享有優質、便利且專業的醫療資源。

作為紐約長老會醫療體系的重要成員，紐約長老會皇后醫院長期秉持「以病人為中心」的服務理念，除提供先進的臨床醫療外，更透過社區健康發展部與各社區組織、學校、宗教團體及非營利機構合作，深入社區推廣健康知識，提升居民對慢性疾病、癌症預防、心血管疾病、糖尿病及心理健康等議題的認識，落實預防勝於治療的健康理念。醫院也定期進行社區健康需求評估（Community Health Needs Assessment），依據社區人口結構及健康需求規劃服務重點，持續改善社區健康品質。

社區健康發展部每年與世界日報合作舉辦多場健康講座、健康博覽會及外展活動，提供血壓、血糖、膽固醇等健康篩檢服務，並針對不同族群提供客製化健康教育，包括長者健康照護、婦女保健、癌症預防、兒童健康及營養管理等，協助民眾建立健康生活型態，降低慢性疾病風險。許多活動更以華語、粵語進行，充分展現醫院對皇后區華裔社區的重視。

除了健康促進服務外，社區健康發展部亦扮演醫療導航的重要角色。許多民眾面臨就醫資訊不足、不清楚如何安排專科門診或缺乏固定家庭醫師等問題，社區健康發展部均可提供專業協助，依照個人健康需求安排適當醫療資源，協助轉診至各專科醫師，讓患者能夠更有效率地接受完整醫療照護。

值得一提的是，紐約長老會皇后醫院擁有完善的醫療團隊及多項專科中心，涵蓋心臟血管、癌症治療、神經科、消化系統疾病、婦產科、兒科及骨科等多項專業醫療服務，並與威爾康奈爾醫學院（Weill Cornell Medicine）合作，提供高品質醫療照護，讓皇后區居民無須遠赴曼哈頓，即可在社區享有世界級醫療服務。

如需預約社區健康服務、查詢健康講座、參加免費健康篩檢，或需要協助轉診至各專科醫生，歡迎致電紐約長老會皇后醫院社區健康發展部 718-670-1178，由專業人員提供諮詢及預約服務。

精華 FAQ

  • 該部門提供健康教育、疾病預防、健康篩檢與醫療資源轉診等服務，並與社區組織、學校、宗教團體及非營利機構合作，協助居民更早發現健康問題並取得適當照護。

  • 醫院透過健康講座、健康博覽會與外展活動，針對慢性疾病、癌症預防、心血管疾病、糖尿病及心理健康等議題進行宣導，部分活動還以華語、粵語進行，方便華裔社區參與。

  • 民眾可致電紐約長老會皇后醫院社區健康發展部 718-670-1178，詢問健康講座、參加免費篩檢，或請專業人員協助安排適當專科門診與轉診服務。

皇后區 癌症

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