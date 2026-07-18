角聲攜手15間教會 推出「真光傳城」60場教會佈道系列活動

「真光傳城」2026城市宣教聯盟將於全年舉辦60場教會佈道系列活動，深入紐約、新澤西及康州社區，攜手傳遞福音與盼望。

為回應社區對關懷、盼望與生命價值的需要，基督教角聲佈道團聯合紐約、新澤西 及康州15間華人 教會，共同推動「真光傳城」2026城市宣教聯盟。全年將舉辦60場教會佈道系列活動，透過音樂、戲劇、生命見證及福音信息，走進社區，與市民分享信仰中的愛、平安與盼望。

主辦單位表示，近年不少家庭面對生活壓力、情緒困擾及人際關係等挑戰，因此盼望藉著眾教會攜手合作，整合各堂會及事工夥伴資源，以全年持續推動方式，將福音帶進更多社區，讓不同年齡及背景人士有機會接觸信仰，認識福音，並從中尋找人生方向與力量。

今年的活動有別於以往集中舉辦大型聚會，改為全年分階段在不同教會及社區舉行，以「真光傳城——讓城市有真光．愛中與您同行」為主題，期望透過持續性聚會與關懷行動，與社區建立緊密聯繫，陪伴大眾在人生不同階段認識福音、經歷信仰。

為豐富聚會內容，主辦單位特別邀請多個海外福音團隊參與，包括香港的「美麗傳奇」、加拿大的「The Channels」、台灣的「歐讚音樂」及「亞東劇團」等，透過多元形式傳遞福音信息。全年亦將陸續邀請不同牧者、講員及事工夥伴參與，讓每場聚會各具特色，回應不同社區的需要。

角聲表示，「真光傳城」不僅是一項全年性福音行動，也是眾教會彼此合作、共同實踐大使命的平台。透過跨教會配搭，各協辦教會將按地區需要邀請社區居民、親友及未信人士參與，藉由生命故事分享、交流及關懷，讓更多人認識基督信仰並建立連結。本次活動由基督教角聲佈道團主辦，包括真光教會、聖恩教會、長島基督喜信會、華信教會、香柏基督教會、法拉盛第一長老教會、皇后區華人基督教會、紐約福音使命教會、豐收華夏基督教會、法拉盛基督閩恩教會、法拉盛第一浸信會、若歌教會、華人福音會、新港華人宣道會及昆士華人宣聖會共同協辦。

主辦單位盼望透過全年60場聚會，讓市民無論是否有宗教背景，都能在輕鬆環境中認識耶穌基督帶來的愛與盼望，並讓關懷延伸至日常生活。誠邀社區家庭、朋友及鄰舍踴躍參與。各場聚會時間、地點及最新活動資訊，可瀏覽 ny.cchc.org/2026Rally，或掃描活動二維碼查詢。