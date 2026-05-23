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MOFA Cafe 紐約 以台灣草本茶概念打造新世代健康飲品體驗

紐約訊
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MOFA Café負責人來自台灣， 品牌「草本＋機能＋生活風格」三大核心定位，讓...
MOFA Café負責人來自台灣， 品牌「草本＋機能＋生活風格」三大核心定位，讓台灣茶文化以新形式在全球市場中延伸發展。

日前在世界日報舉辦的雙親節活動中，其中MOFA Café以「台灣草本茶概念」為核心，推出一系列結合現代生活需求的功能性飲品與茶包產品，吸引健康飲食與生活風格族群關注。

為進一步拓展北美市場，MOFA Café亦特別強化官網產品的中英文雙語說明，除保留傳統草本名稱外，也同步以英文說明產品用途、飲用情境與草本特色，降低海外消費者對亞洲草本文化的陌生感。

品牌表示，許多華裔第二代雖對中藥與草本文化有家庭記憶，但因成長背景與語言習慣不同，往往缺乏進一步理解產品內容的管道。因此，MOFA Café在產品設計與網站資訊中，特別加入英文化與生活化說明，希望讓年輕世代能以更容易接受的方式重新認識亞洲草本文化。

例如，產品不僅標示傳統草本名稱，也會搭配「Sleep Support」、「Daily Balance」、「Stress Relief」等英文功能說明，使消費者能快速理解產品定位與適用情境。品牌認為，透過雙語化與現代化呈現，有助於提升華裔第二代與國際市場對草本茶飲的接受度與認同感。

位於美國紐約曼哈頓的MOFA Cafe，由台灣創業者薛仲翔與其團隊創立，品牌核心理念為將傳統中草藥概念轉化為可日常飲用的機能型茶飲，並透過配方標準化與數據化分析，使草本應用具備更現代化的呈現方式。品牌名稱雖含「Café」，但主要產品並非咖啡或餐飲，而是以草本茶包與功能性茶飲為主。

目前主打不同生活情境的功能性茶飲，包括放鬆、專注與日常調理等取向。

• 依照不同生活需求進行分類設計，茶包分類包括：

• 舒壓放鬆茶：以花草與溫和草本配方為主，主打日常放鬆與情緒舒緩

• 專注活力茶：以清爽草本與茶葉基底調配，適合工作或學習時飲用

• 日常調理茶：強調溫潤平衡概念，作為日常保養型飲品

• 無咖啡因草本茶：適合晚間飲用，主打輕盈與無負擔特性

產品設計強調劑量標準化與草本配方比例控制，目標是在維持草本特性的同時，使飲用效果更具一致性與可預期性。

為服務美國及國際消費者，MOFA Cafe 同步提供郵購與線上訂購服務。消費者可透過官方網站選購完整產品系列，並依照所在地選擇配送方式。

品牌亦表示，未來將持續優化國際配送服務，提升跨境消費者購買便利性，使台灣草本茶概念能更廣泛進入全球市場。詳情和網上訂購專線請上官方網站 https://mofa.cafe/

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世界日報 華裔

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