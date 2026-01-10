城市寵物獸醫中心 CAVC 全方位高質寵物醫療和照料服務

城市動物獸醫中心提供高品質且充滿關懷的獸醫服務，致力推動寵物健康並建立寵物與其家庭之間持久的連結與信任。

位於布魯克林的「城市寵物 獸醫中心」CAVC（City Animal Veterinary Center）自 2024 年 11 月開幕以來，以最先進的獸醫醫學持續為大紐約社區帶來充滿關懷的全方位寵物獸醫服務。

城市動物獸醫中心CAVC由精通中文的張嘉欣醫生（Dr. Louana Cheung） 主理，帶領專業團隊，提供全方位的寵物醫療。該中心提供全方位的服務來維持寵物的健康，其中包括了：針灸、先進數位X光檢查、寵物行為管理、牙科護理、皮膚科服務、緊急照護、高齡寵物照護、寵物安寧與安樂服務、院內實驗室檢測、現場診斷、晶片植入、營養諮詢、寄生蟲預防、疼痛管理、寵物出國／國際健康證明、藥房服務、預防醫學照護、幼犬與幼貓照護、結紮手術、超音波檢查、疫苗 接種、健康檢查等。張醫生以中文服務，能更清楚讓來訪的寵物家庭了解病情和需要的治療和與寵物的溝通技巧。

張醫生表示，許多寵物都會討厭去看獸醫或被貼上「有攻擊性」或「太難處理」的標籤等難題，其實，很多情況都是在於需要優先考量寵物的情緒健康。Fear Free™（無懼就診） 是一項教育寵物專業人員的倡議，旨在幫助他們識別並採取方法來減少恐懼、焦慮與壓力，從而改善動物在獸醫環境中的福祉。而城市寵物獸醫中心隊成員幾乎都獲得Fear Free™ 認證。張醫師並擁有 Fear Free™ Certified Elite (FFCP-E) 最高等級的認證。如此的專業團隊確保每隻寵物的就診體驗都能量身打造，讓整個過程更順利、更成功。

張醫生畢業於美國前三大獸醫學府之—的科羅拉多州立大學，獸醫學博士學位，並先後投身急診獸醫領域及一般小動物診療，專注於預防醫學，並與飼主建立長期的夥伴關係，學經歷豐富。張醫生是紐約州 獸醫醫學會（NYSVMA）、科羅拉多獸醫醫學會、亞洲獸醫專業人員協會、美國獸醫針灸學會、貓科獸醫醫學會，以及 Fear Free 的活躍成員。她亦擔任 NYSVMA 動物福利委員會委員，透過亞洲獸醫協會指導學生，並與 Project Street Vet 合作，為無家者的寵物提供免費獸醫照護。

張醫生與其專業團隊一持兼顧寵物的身體與情感需求，並確保家庭在每個環節都感到被支持與被理解的理念下提供細心醫療和照料，讓獸醫醫療不僅止於治癒，更一進步豐富動物與人類彼此的生活。請城市寵物獸醫中心CAV地址： 284 Prospect Park W，Brooklyn, NY 11215預約電話：(347) 315-9255。