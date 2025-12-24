第一屆《我就是歌手K歌之皇》紐約美東總決賽圓滿舉行

我的頻道

紐約訊
第一屆《我就是歌手K歌之皇》紐約美東總決賽己於 本月12日(星期五)在皇后區御庭大酒樓正式完滿結束。當晚筵開數十席現場來賓頗衆人數多達數百人，是次歌唱比賽全場活動經由淖 汶製作團隊精心策劃。一切順利逾期進行，賽事流程順暢，現場反應熱烈，本次歌唱比賽極受大衆歡迎門票一早全數售罄一票難求。

本屆比賽吸引多位實力派歌手參與，經專業評審團作出公平、公正的評選後，順利產生各項獎項。活動

不僅展現參賽者的歌唱實力，亦為美東華人社區提供一個音樂交流及展示才華的平台。

主辦單位紅館茶餐廳(Marathon Cafe)在負責人雄爺 Joe 的支持下，持續推動社區文化及音樂活動，致力為熱愛歌唱人士提供專業舞台，獲得社區廣泛肯定。

活動同時獲多個贊助單位支持。千鶴家電 CEO Eric 贊助總值超過 2,000 美元的家電產品，獎勵本屆比賽前三名得獎歌手;費城華埠裝修工程公司及 CEO Kenny 則提供現金獎項，146年品牌余仁生贈送名貴燕窩產品系列，以鼓勵歌手在比賽中的優異表現。

本屆比賽得獎名單如下:

冠軍:Echo Chan;亞軍:KK Lam;季軍:Kyo Chan;

最受歡迎歌手:Phoebe Tse;最佳台風獎:Richmond Low。

主辦單位表示，首屆賽事得以圓滿完成，有賴評審團、贊助單位、淖汶製作團隊、參賽歌手及觀眾的支

持，未來將繼續舉辦相關活動，推動社區音樂文化發展。

主辦單位：紅館茶餐廳Marathon cafe

地址46-19 marathon parkway Queen NY11362

CEO 華埠 費城

