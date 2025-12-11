我的頻道

快訊

女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲

黃仁勳繼時代雜誌後 再登金融時報年度風雲人物

聯準會降息預期升溫，加密市場回暖，比特幣穩定上行，ETH、XRP、ADA漲勢領先

【紐約訊】

在市場對聯準會未來貨幣政策路徑的預期迅速升溫之際，加密貨幣市場整體情緒顯著回暖。受潛在降息週期來臨的推動，比特幣今日維持穩定上行態勢，而乙太坊（ETH）、瑞波幣（XRP）與艾達幣（ADA）等主流資產則漲勢更為強勁，成為帶動盤面反彈的主要力量。分析師指出，隨著市場對流動性改善的押注增強，風險資產迎來短線修復契機。

越來越多的加密貨幣持有者使用OPTO Miner挖礦XRP/BTC/ETH/ADA等貨幣，每天可獲得穩定的9,700美元收入。

在美國等國家，越來越多的加密貨幣人士正逐漸地探索一個新領域：數位資產估值。他們不再進行短期投資或參與高風險的加密貨幣項目，而是利用受監管的光電挖礦平臺，每天安全、穩定、自動地挖礦高達9,700美元。

這聽起來很可能，但它確實成為歐洲金融領域的新興趨勢。

美國加密貨幣者和許多財經媒體撰文：

OPTO Miner 已成為歐洲最值得信賴的加密貨幣私人財富管理平臺之一。其透明度、對監管要求的合規性以及穩定的收益，為加密貨幣資產開闢了新的機會。

什麼是OPTO礦機？

OPTO Miner成立於2018年，總部位於倫敦。該公司是一家信譽良好的加密貨幣挖礦公司，受英國金融行為監管局監管。

該平臺專注於提供中心化力管理服務，並為投資者提供基於比特幣（BTC）、乙太幣（ETH）和瑞波幣（XRP）等熱門計算加密貨幣的挖礦解決方案。

OPTO Miner目前在180個國家和地區運營，擁有超過700名註冊用戶，管理資產超過8.5億美元，並持有1,957枚比特幣和8000枚比特幣 萬枚瑞波幣的儲備，保證充足的流動性和可靠性。

OPTO Miner也獲得了普華永道（PwC）的年度安全證書，其平臺數位資產的託管由倫敦勞合社承保。這意味著，您無論是退休的德國教師、工程師或公務員，您的投資都將受到國際監管框架的保護，並且安全可靠。

OPTO Miner 如何保障客戶資金安全？

OPTO Miner 採用多層安全架構：

隔離式冷錢包儲存：抵禦網路攻擊；

多重簽章機制：確保交易必須經過多方授權；

即時鏈上監控系統：追蹤並驗證每一筆交易；

OPTO Miner 也利用 Cloudflare 的企業級防火牆和 McAfee 的雲端安全認證系統，確保平臺 99.99% 的穩定性，並杜絕全球金融詐欺風險。

如何開始？

使用 OPTO Miner，任何人都能在幾分鐘內開始賺取穩定的數位收入。

步驟 1：註冊帳戶

造訪 https://optominer.com 並點擊「註冊」。新用戶註冊即可獲得 15 美元的即時獎勵，並瞭解收益模式。

步驟 2：存入加密貨幣

支援多種加密貨幣：

BTC、ETH、USDT (TRC20/ERC20)、XRP、BNB、USDC、ADA、SOL、DOGE、BCH、LTC 等。用戶可以選擇自己偏好的存款貨幣。

步驟 3：啟動您的收益計劃

用戶可以透過存入至少 100 美元，根據自身財務狀況選擇不同的收益計畫。

熱門計劃範例：

BTC Miner S19k Pro：投資 100 美元 | 期限 2 天 | 每日收益：4 美元 |到期總收益：108 美元

狗狗幣-黃金殼迷你狗狗幣 2：投資額：3,000 美元 | 期限：20 天 | 日收益：42 美元 | 到期總收益：3,840 美元

Avalon A1466 礦機：投資金額：10,000 美元 | 期限：35 天 | 日收益：159 美元 | 到期總收益：15,565 美元

更多合約詳情請瀏覽 OPTO 礦機官方網站。系統會自動啟動並分配計算資源－無需技術支援。

第四步：每日收益管理

合約啟動後，收益將每日自動計入您的帳戶。您可以立即提取或進行再投資。這使您能夠真正實現“自動化數位現金流”。

結論：美國加密貨幣資產新模式

在日益複雜的金融環境中，OPTO Miner為、美國乃至整個歐洲的加密貨幣人士提供了一種安全、合法合規、自動化且高效的財富成長方式。

它不僅是一種投資工具，更是一種全新的財富管理理念：讓您的資產為您創造收益，並實現自動成長。

立即造訪https://optominer.com，使用您的XRP/BTC/ETH/ADA等幣種，獲得每日9,700美元的穩定被動收入。

風險提示：本文內容由客戶提供，不代表本報立場，客戶自負文責；投資有風險，請自行謹慎評估。

加密貨幣 比特幣 狗狗幣 退休 降息

熱門新聞

紐約私立大學新學院(The New School)面臨財政危機，計畫大量裁員並撤並專業和學院。(取自新學院官網)

紐約這所大學傳將大裁員 華生：留校讀博無望 被迫另尋去處

2025-12-10 19:21
長期以來，紐約州各地方政府可透過「長者房產稅減免」等計畫，對符合條件的65歲以上屋主提供房產稅減免。(記者范航瑜╱攝影)

霍楚簽署紐約州新法 長者房產稅減免上限提高至65%

2025-12-07 07:31
紐約市長當選人曼達尼主張凍結全市逾百萬戶租金穩定公寓的租金，引發房東大舉拋售物業。(記者范航瑜／攝影)

曼達尼凍租政策將上路 連穩租房東都用「跳水價」掛售

2025-12-05 19:14
王志說，自2023年11月購入皇后區法拉盛一棟老屋以來，原本只希望翻修自住，沒想到卻陷入了與地下室房客張麗(化名)的持久拉鋸戰。圖為王志的房屋。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛華裔老租客賴租一年 被法警強制搬出

2025-12-11 14:53
紐約也因高昂的生活成本而被評為全球居住壓力最大的城市。(記者曹馨元╱攝影)

紐約居住壓力全球第一 生活成本最沉重

2025-12-08 11:06
紐約候任市長曼達尼(左)發出影片教授非法移民如何對付移民局探員執法行動，公開挑釁聯邦的移民執法政策。圖為川普總統11月在白宮接見曼達尼。(美聯社)

紐約候任市長曼達尼發布影片 指導非法移民對抗ICE

2025-12-08 07:44

超人氣

谷歌7億和解金 趕快查自已有沒有資格分一杯羹

谷歌7億和解金 趕快查自已有沒有資格分一杯羹
每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦

每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦
美軍運輸機在日本短暫升空3分鐘 神秘行動引發猜測

美軍運輸機在日本短暫升空3分鐘 神秘行動引發猜測
亞裔女遭空服歧視 被威脅趕下飛機「幾乎成空中囚犯」

亞裔女遭空服歧視 被威脅趕下飛機「幾乎成空中囚犯」
槍殺柯克兇嫌首度親身出庭 微笑淡定 母親拭淚旁聽

槍殺柯克兇嫌首度親身出庭 微笑淡定 母親拭淚旁聽