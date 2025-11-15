信託專家保障權益君信為你解憂

我的頻道

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
君信聯合律師樓施律師專業服務僑胞
君信聯合律師樓施律師專業服務僑胞

君信聯合律師樓是一所專精各類信託的法律顧問，服務範圍包 括白卡信託，房產信託，911賠償信託， 傷害賠償信託以及收入超標信託的律師樓。

華人在美國經歷著極不容易的移民生活，不管是富有還是貧窮，無論如何都會有一些房屋財富累積，

如果處理不善，可能會觸犯法例，或被有關當局沒收，將財產或遺產適當合法地在後代還未成或懂事前處理好，免除合法承繼人在年輕少氣盛的時候就一下子將房產揮霍完畢，信託計劃將本金部份如鎖進了 保險箱一様，本金放在那裡得到最好的保存和增值可以安全地傳承給下一代，人們需要一些專業信託專家來保障權益。 具保障的是要靠法律、靠信託制度的法理保護。

在美國，信託有很多的功能和作用，不僅能幫你節省、甚至消除遺產稅，還具有財產保護，官司保障、兒女離婚財產保障的功能。很多人並不十分瞭解信託的好處和方便以及其中的功能，以至於受到財產損失，官司及家庭變故帶來的影響。

信託是一種法律契約，是由設立人 (Settlor)設立信託，把財產放到信託中。 名義上講，已經放到信託中的財產屬於信 託所有。信託由三方成立；設立人(Settlor)、 委託人(Trustee)，也叫執行人，和受益人(Beneficiary)。信託可以簡單地理解為:設立人為了協定收益人的利益而把財產放到信託中，由委託人根據設立人的意願來管 理和分配財產。所以說在信託裡，設立人的 意願決定了信託的性質和形式，而委託人有很大的許可權管理信託的財產。

信託的財產在委託人過世後不需要經過法庭 認證(Probate)而可以直接傳給指定的收 益人，這是遺囑所沒有的好處。遺囑和沒有遺囑的財產在當事人過世後他的子女要取得 遺產都要經過一個耗時又費錢的法庭認證程 式，而且財產明細和家庭情況都需向外界公佈隱私得不到保障。

如果持有或申請白卡者，擔心享受長期醫療福利，特別是老人院，會最終導致房產被政府收了，這情況下就需要考慮白卡信託，這樣可以既享受福利，又可以將房子留給子女。如果可能有債務之憂或從事高危行業，隨時有可能面對很多債權人的追討或者 擔心離婚又不想訂立財產協議的，那麼信託也值得去探索。還有一類特殊信託，例如有特殊需求的親人要照顧的，沒法通過遺囑直接將財產轉給他們的，那麼有特殊信託可以排憂解難，這些功能在遺囑處理上是沒有了。

信託條款的設計可以讓家族的財產，分段、分情況、慢慢傳承給後代，確保了財富不失、穩定和可預測性規劃未來、為子女深謀遠慮，達到理性人所能達到的資源最 優配置。

信託安排在資產保護和稅務規劃方面有極多 優勢，尤其對於有房產或財產的華人。如何 防止財產被債權人討債;如何避免在申請白 卡或醫療補助時違反規定或被政府追查，如何避免在離婚官司中資產被孩子的另一半劃分走等等。所以一份個性化的信託對家庭至關重要。君信聯合律師樓在信託制定上具有豐富經驗。

多年來在財產保護和信託規劃方面成功的案例無數。處理思維清晰凡事仔細分析，服務親力親為事必躬親是君信聯合律師樓做事的方式;為當事人提供優 質的法律服務和爭取當事人的合法權益是公司的宗旨。

君信聯合律師樓

法拉盛辧事處：3806 Union Street,9D Flushing NY11354

電話:212-965-8661

