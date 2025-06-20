我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

軟銀孫正義 傳想和台積電在亞利桑納打造AI和機器人園區

肯爺被爆送精神病院「度假」 帶妻入住每周17萬元

逆轉糖尿病 不是少吃碳水那麽簡單

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
張賢德醫生（左三）與黃征波醫生(左二)及張艷萍護理醫師(左一)在百康仁德法拉盛診所駐診。
張賢德醫生（左三）與黃征波醫生(左二)及張艷萍護理醫師(左一)在百康仁德法拉盛診所駐診。

很多人不知道，在確診糖尿病之前，身體會經歷一個「預警期」——糖尿病前期。這個階段就像身體的「黃燈」警告，及時干預是可以逆轉的。

紐約百康仁德醫生集團（rendr）的家庭科醫生張賢德（Xian Cheung, DO）介紹，在美國，每3個成年人中就有1個處於糖尿病前期。特別是45歲以上、BMI（體重（公斤）除以身高（公尺）的平方）數值在23以上、有糖尿病家族史、懷孕時血糖偏高的朋友更要注意。從檢測數值上看，空腹血糖介於100～125mg/dL，或是糖化血色素（A1C）介於5.7～6.4％，都可以判定為糖尿病前期。

對於處於糖尿病前期的朋友來說，碳水化合物并不是絕對的「敵人」。想要健康飲食很簡單，記住這個黃金比例：2份蔬菜 + 1份蛋白質 + 1份的全穀物。而每個類別的食材可以這樣選擇：

* 蔬菜：大白菜、西蘭花、芥蘭、菜心、白蘿卜、秋葵、番茄等

* 蛋白質：魚、雞肉、豆腐、海鮮、雞蛋（紅肉和奶酪要少吃）

* 全谷物：糙米、蕎麥、燕麥、各種豆類

比起碳水化合物，限制脂肪攝入對預防和控制糖尿病其實更為關鍵。大家盡量使用橄欖油、菜籽油、牛油果油、芝麻油等優質油，少吃壞脂肪。壞脂肪包括以下類型：

* 飽和脂肪：如豬油、臘腸、全脂乳酪、冰淇淋、奶油、肉汁等

* 反式脂肪：如加工餅乾、薯片、餅乾、蛋糕、人造黃油等

張賢德醫生特別提醒：糖尿病前期人群應該每3-6個月復查血糖，定期測量腰圍和體重，記錄飲食和運動情況。可以考慮的運動包括：散步、爬樓梯機、騎固定式腳踏車，或在橢圓機上運動。即使成功逆轉，大家也要繼續保持健康習慣，別給糖尿病捲土重來的機會！

張賢德醫生目前在百康仁德旗下診所看診，與黃征波醫生及張艷萍護理醫師共事。診所每周六天開診，可提供各類身體檢查、疫苗與篩檢、常見病的診斷與治療、慢性病管理和專科轉診等醫療服務。診所地址：法拉盛38大道142-18號1C室（142-18 38th Ave, STE 1C, Flushing, NY 11354）。預約電話：718-888-1722。

歡迎您打開微信，掃描以下二維碼，即可獲得由百康仁德醫生提供的專業養生資訊、醫療信...
歡迎您打開微信，掃描以下二維碼，即可獲得由百康仁德醫生提供的專業養生資訊、醫療信息，並可參與免費講座和有獎互動。

糖尿病 血糖 西蘭花

上一則

Waymo擬在紐約試營無人計程車 華人憂重創生計

下一則

尤斯馬諾夫專訪：以移民子弟推動改革
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

貝佳加強型糖尿淨 糖友平衡血糖

貝佳加強型糖尿淨 糖友平衡血糖
2024台人10大死因 自殺隔14年再上榜 癌症連43年居首

2024台人10大死因 自殺隔14年再上榜 癌症連43年居首
想降膽固醇、抗發炎 這2種食物吃3個月見效

想降膽固醇、抗發炎 這2種食物吃3個月見效
降低糖尿病篩檢門檻法案 州參議會通過

降低糖尿病篩檢門檻法案 州參議會通過

熱門新聞

蘭德於下午4時左右被釋。聯邦檢察官辦公室表示正在調查其行為，之後再決定是否起訴。(美聯社)

市主計長蘭德護送移民時遭ICE拘捕 聯邦指控妨礙執法

2025-06-17 19:39
Q44公車行經緬街，是通勤族搭乘首選。(記者尤昱程╱攝影)

紐約法拉盛華翁OMNY付款 不熟操作未能即時出示紀錄遭MTA開罰

2025-06-17 07:48
紐約市皇后區居民近日在自家庭院發現一台用黑色膠帶包覆的手機，專家說這可能是不法分子用來監視屋主的手法。庭院示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Michael Morse）

紐約婦在自家院子撿到「黑盒子」 竟是竊賊監視裝置

2025-06-12 19:35
抗議者日前在曼哈頓舉行的示威活動中高舉支持洛杉磯抗爭、反對軍隊入城的標語。(記者許君達╱攝影)

抗議川普集權 紐約、長島「不要國王」遍地開花

2025-06-14 07:46
納蘇郡警方近日偵破一起針對長者的重大詐騙案。經調查，嫌犯為現年44歲、住在法拉盛的華裔男子陳登進。(取自納蘇郡警方)

專騙長者？紐約法拉盛華男得手數萬元 還有其他受害人嗎

2025-06-13 12:41
14日下午，上萬名紐約市民冒著大雨沿第五大道遊行，抗議川普政府，高喊「不要國王」。(記者范航瑜╱攝影)

數千紐約市民冒雨遊行抗議川普政府 高喊「不要國王」

2025-06-14 18:34

超人氣

更多 >
中國留英博士生迷姦10女子 判終身監禁最少得關24年

中國留英博士生迷姦10女子 判終身監禁最少得關24年
英籍旅客在拉斯維加斯點了兩杯酒 一見帳單差點暈倒

英籍旅客在拉斯維加斯點了兩杯酒 一見帳單差點暈倒
49歲舒淇「濃妝全沒」 零濾鏡真面目「驚人」

49歲舒淇「濃妝全沒」 零濾鏡真面目「驚人」
獨／華人揭ICE拘留所真實情況：無辜老闆被抓 下場慘

獨／華人揭ICE拘留所真實情況：無辜老闆被抓 下場慘
民主黨眾議員：非法移民危機解決之道 是全面開放入籍

民主黨眾議員：非法移民危機解決之道 是全面開放入籍