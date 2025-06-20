逆轉糖尿病 不是少吃碳水那麽簡單

張賢德醫生（左三）與黃征波醫生(左二)及張艷萍護理醫師(左一)在百康仁德法拉盛診所駐診。

很多人不知道，在確診糖尿病 之前，身體會經歷一個「預警期」——糖尿病前期。這個階段就像身體的「黃燈」警告，及時干預是可以逆轉的。

紐約百康仁德醫生集團（rendr）的家庭科醫生張賢德（Xian Cheung, DO）介紹，在美國，每3個成年人中就有1個處於糖尿病前期。特別是45歲以上、BMI（體重（公斤）除以身高（公尺）的平方）數值在23以上、有糖尿病家族史、懷孕時血糖 偏高的朋友更要注意。從檢測數值上看，空腹血糖介於100～125mg/dL，或是糖化血色素（A1C）介於5.7～6.4％，都可以判定為糖尿病前期。

對於處於糖尿病前期的朋友來說，碳水化合物并不是絕對的「敵人」。想要健康飲食很簡單，記住這個黃金比例：2份蔬菜 + 1份蛋白質 + 1份的全穀物。而每個類別的食材可以這樣選擇：

* 蔬菜：大白菜、西蘭花 、芥蘭、菜心、白蘿卜、秋葵、番茄等

* 蛋白質：魚、雞肉、豆腐、海鮮、雞蛋（紅肉和奶酪要少吃）

* 全谷物：糙米、蕎麥、燕麥、各種豆類

比起碳水化合物，限制脂肪攝入對預防和控制糖尿病其實更為關鍵。大家盡量使用橄欖油、菜籽油、牛油果油、芝麻油等優質油，少吃壞脂肪。壞脂肪包括以下類型：

* 飽和脂肪：如豬油、臘腸、全脂乳酪、冰淇淋、奶油、肉汁等

* 反式脂肪：如加工餅乾、薯片、餅乾、蛋糕、人造黃油等

張賢德醫生特別提醒：糖尿病前期人群應該每3-6個月復查血糖，定期測量腰圍和體重，記錄飲食和運動情況。可以考慮的運動包括：散步、爬樓梯機、騎固定式腳踏車，或在橢圓機上運動。即使成功逆轉，大家也要繼續保持健康習慣，別給糖尿病捲土重來的機會！

張賢德醫生目前在百康仁德旗下診所看診，與黃征波醫生及張艷萍護理醫師共事。診所每周六天開診，可提供各類身體檢查、疫苗與篩檢、常見病的診斷與治療、慢性病管理和專科轉診等醫療服務。診所地址：法拉盛38大道142-18號1C室（142-18 38th Ave, STE 1C, Flushing, NY 11354）。預約電話：718-888-1722。