惠華榮獲「全球醫療健康創業卓越獎」以創新精神引領亞裔社區醫療改革

百康仁德醫療集團（Rendr）首席發展官惠華（John Hui）榮獲「全球醫療健康創業卓越獎」。

在由波士頓哈佛俱樂部舉辦的全球醫療領袖基金會（Global Healthcare Leaders Foundation, GHLF）年會上，百康仁德醫療集團（Rendr）首席發展官惠華（John Hui）榮獲「全球醫療健康創業卓越獎」，以表彰他在醫療創新與亞裔社區健康體系建構方面的卓越領導與實踐成果。

惠華於1998年自上海移民美國，英語能力是他移民初期的重大挑戰。「那時候連入境美國的海關表格都不會填，英文可以說是非常糟糕。」他半工半讀，就讀於紐約市 立大學巴魯克學院主修市場營銷。「學英文是非常艱辛的過程，我從?ESL（英語為第二語言）最基礎的級別開始，一旦說錯，就要反思怎樣修正、再嘗試。」求學期間，他持續申請實習與兼職，始終朝著明確目標努力。

大學畢業後，惠華先投身快消行業，之後轉行醫療行業，並深耕超過二十年，涉足製藥、檢測、醫療器材與醫學影像等多個領域。2015年，他投資創立醫療通訊科技公司Twiage，專注於提升救護車與醫院急診之間的即時通訊效率。該公司曾獲美國醫療協會、美國心臟協會、美國急診醫學學會等多個權威機構的創新獎，並被全美16個州超過120家醫院採用。

2019 年，惠華與CityMD創辦人朴俊醫生（Dr. Richard Park）及多位華裔 社區醫生共同創建「仁德醫生」集團，致力於打破傳統華人診所規模小、資源分散、缺乏協同的現況，結合現代管理與先進技術，重塑華人社區的醫療網絡。

仁德醫生原定於新冠疫情 前啟動營運，但因疫情延後。不過，集團仍憑藉整合優勢，成為紐約市首批獲准提供疫苗接種的非醫院醫療機構之一。「很多時候，關鍵在於能否將危機轉化為契機。」惠華強調。

2022 年，「仁德醫生」與「百康醫療」合併為如今的百康仁德醫療集團。該集團現已發展成為紐約乃至全美最大的華裔獨立醫生集團，旗下擁有超過250位醫生與助理醫生，超過100間診所與檢測網點，每年為近20萬名病患提供超過130萬人次的醫療服務。

相較於傳統「按次收費」（fee-for-service）模式，百康仁德積極推行「價值導向型醫療」（Value-Based Care, VBC）模式，將醫生收入與患者的健康成果與服務品質掛鉤，鼓勵早期篩檢、慢性病管理與預防到治療的全方位照護，以減少重症住院的風險。

「我們更關心的是如何讓病人不生病，或更有效地痊癒，而不是讓他們一直回來看病。」惠華指出，集團的數據分析團隊會主動篩查錯過關鍵檢查（如乳癌、大腸癌、糖尿病視網膜檢查等）的患者，再由醫療協調人員協助安排後續服務，確保患者獲得即時且必要的照護。

這項創新模式不僅獲得政府與保險業界支持，也正逐步推動「價值導向型醫療」在基層社區中落地生根。

惠華坦言，創業的過程遠不像外界所想的光鮮亮麗，改革的推動亦充滿挑戰。但對他與百康仁德而言，「讓更多華裔能在熟悉的語言與文化中，獲得高品質且更有尊嚴的照護，是我們最重要、也最有價值的目標。」