頂級清酒代名詞-久保田 交融達人傳統技藝與現代科學技術

﻿朝日酒造株式會社

朝日酒造株式會社創立於天保元年（1830 年），位立於新瀉縣長岡市信濃川支流邊，冬天濃厚的積雪，使得酒造可採用天然的雪水釀造酒款。得天獨厚的地理為置以及堅持使用新潟當地契約農家品質最好的酒米，朝日酒造所推出的銘柄「朝日山」、「越州」及風靡全日本 將近 30 年的頂級清酒的「久保田」，款款都深受品酒愛好者的推崇喜愛。

專注聆聽市場聲音

自六年前開始，朝日酒造開始透過衛星觀測選定原料米的最佳收割時間，並創立朝日農研公司（可看為酒米的 RD 部門，與當地農會及米農合作）蒐集大量的數據，尋找最適合釀製的酒米。酒款的風格，都會先決定酒質，酒質決定酒米、釀造過程。如果找尋不到適合酒米，則是想辦法復育出來。「朝日酒造」就是這樣不斷地以市場為取向，加上藏人傳統技藝與現代科學技術的完美搭配。讓「朝日酒造」不斷的往前推進，屢屢在清酒評鑑中或得佳績。近年來，也開始和其他的品牌，如 snow peak 著名戶外品牌，推出跨界合作的酒款。“久保田”冠名了創業時的商號，是朝日酒造全力打造的品牌。

釀造地道的日本酒

新瀉縣是代表日本的著名大米產地。自然豐富和冬天積雪培育了適合釀酒的高品質的大米和清澈的水，加上代代相傳的釀酒技術，確保打造高品質的日本酒。而且，“久保田”也是在這種環境下緩慢精心地釀造而成。“久保田”採用了代表新瀉縣的釀酒米“五百萬石”和嚴選的新瀉縣產大米，釀造了清爽和醇厚味道的地道日本酒。圖:04

“久保田”標籤也採用精選的日本古老的和紙。以“小構樹”為原料，保持自然特徵經時打造而成，因此與文雅而質感高貴的“久保田”是絕配。在雪深的本地和紙工房，專心製作和紙的匠人一張一張精心梳理的珍貴的標籤。低調的清爽可口的“久保田”與料理可謂絕配。根據本地料理和季節性，冷熱皆宜。“久保田”清淡溫和的香味和柔和的口味，帶來酒餚同樂的美景，引領我們到更豐富的飲食生活。

優質大米是釀酒的基礎

“酒的品質無法超越原料的品質”這句話是經驗釀酒師說的。

大米很大程度上左右著日本酒的醇香和口味。為提高這種釀酒米的品質，以及推進新釀酒米的種植和研究，設立了農業生產法人“有限公司朝日農研”，與當地農家合作生產適合釀酒的優質大米。

朝日農研的舉措

1990年設立農業生產法人“有限公司朝日農研”，其目的在於守護當地農業，生產優質釀酒米。為了生產朝日酒造了理想的釀酒米，起到了減肥種植和環保型農法等實踐各種嘗試的試驗田的作用。1996年，30年來首次著手研究千秋樂，與當地JA等攜手確立了種植技術。在這當中產生“越州（千秋樂）”“純米大吟釀 洗心(高嶺錦）”等從生產大米開始的高價值商品。

打造酒窖之鄉

四周被稻田和山林環繞的朝日酒造，在越路的大自然中持續開展釀酒事業。在這優越的環境中，介紹春天的新綠茶會、夏天的螢火蟲、秋天的紅葉園、冬天的酒窖參觀和四季的越路之鄉。在松籟閣舉行茶會、雜耍表演、展會，在門廳還定期舉行音樂會。致力於打造能夠尊享豐富自然和各種文化的鄉間。邀請您一同進入日本頂級釀酒工藝-“久保田”的酒香世界。http://asahi-shuzo-pre.moon.bindcloud.jp/cn/index.html