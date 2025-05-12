Hyundai全新Palisade三排座休旅車紐約國際車展正式亮相北美市場

2026年式Palisade將於韓國蔚山工廠生產，燃油版本預計於2025年夏季在美國上市，油電版本預定於秋季開賣。

Hyundai全新2026年式Palisade三排座旗艦休旅車，於4月16日在紐約國際車展正式亮相北美市場。

Palisade更首度導入2.5升渦輪增壓油電混合動力系統，最大馬力達329匹與339磅呎扭力。

此高效率系統預估高速油耗超過30 MPG

預估續航里程接近620英里（約997公里），兼顧性能與節能。同時首度推出「Palisade XRT PRO」升級車型，配備更強悍的越野套件與專屬設計，滿足熱愛冒險旅程的車主。

新一代Palisade在外觀與內裝設計上大幅革新，展現大器而精緻的風格，全新底盤平台提升了車室與後車廂空間，在各項關鍵尺寸上皆有成長：車長增加2.5吋、軸距加長2.7吋，提升第三排空間讓乘客進出更加便利。

風阻係數仍達到同級罕見的0.31Cd。車側部分，車身比例整體放大：前懸縮短1.6吋，車長增加2.5吋，軸距加長2.7吋，車室後段空間同步加大，營造出更為豪華的旗艦輪廓。搭配最大21吋鋁合金輪圈，D柱採用前傾設計，並導入更大片全景側窗，使第三排座椅擁有充沛採光與更佳視野。

Palisade首度導入的雙鏡頭行車影像記錄系統，與外部感測器聯動，自動記錄車輛周圍動態。配備進階後座乘員警示系統，偵測後座孩童或寵物 移動，於駕駛下車鎖門後自動提醒。

配備升級方面，全新Palisade新增多項頂尖便利科技，包括第一與第二排座椅Relaxation舒壓功能、Digital Key 2數位鑰匙、也可輕鬆與家人朋友分享使用權限。車內另具備Wi-Fi熱點與Alexa語音助理功能，隨時連網、播放音樂或影片，提供如同家中的數位體驗。支援100瓦輸出的USB-C充電孔，以及原廠安裝的拖車勾。

在安全防護上，2026年式Palisade同樣大幅進化，標配雙鏡頭行車記錄器、10具安全氣囊、第三排預縮安全帶與負載限制系統，打造全方位主被動防護。

現代汽車北美產品企劃策略副總裁Olabisi Boyle表示，全新2026年式Palisade是現代汽車SUV 家族邁向新世代的關鍵之作，集大膽設計、美學與功能於一體，首次導入油電混合動力與XRT PRO越野套件，並配備高階科技與安全系統，是專為積極生活型態家庭量身打造的旗艦級SUV。

2026 Palisade 外觀設計展現穩重與氣勢，全車尺碼全面放大，搭配21吋鋁圈與強化的車側線條，塑造大器形象。內裝空間更加寬敞，採用水平式中控設計與軟質飾板，並導入多項高端配備如雙12.3吋曲面數位儀表、Bose音響、無線蘋果CarPlay與安卓 Auto、前後排舒壓座椅、氣氛燈與UV-C殺菌收納盒，提供尊榮舒適的乘坐體驗。採用水平儀表台設計，搭觸感材質與精緻，營造簡約奢華氛圍。

全新開發的3.5升自然進氣V6引擎，預估最大馬力287匹、扭力260磅呎，搭配8速自排變速箱與多片式扭力轉換器，提供順暢駕馭體驗。

Palisade Hybrid兼顧性能與節能Palisade Hybrid不僅節能，更保有實用性，具備4,000磅拖曳能力，可輕鬆拖掛露營車、船隻等戶外裝備。新增的Stay Mode駐車模式讓車輛在靜止狀態下仍可供應車內影音與空調電力，提供近似電動車的使用體驗。無論是日常生活或周末冒險，Hybrid車型皆展現極致彈性與便利性。