Firstrade展開與Blue Ocean合作推動美股隔夜交易服務

Firstrade推出美股隔夜交易服務

美國領先的零佣金網路券商Firstrade（第一證券）宣布與Blue Ocean Technologies達成戰略合作，透過Blue Ocean ATS引入美股 隔夜交易功能，預計於2025年第一季度正式推出，為投資 者提供更靈活的交易選擇和進入美股市場的機會。這項服務標誌著Firstrade在隔夜交易領域的重要突破，並進一步體現了為全球投資者提供與美國股票市場全天候連接的承諾。這項美股隔夜交易服務現已開放等候名單，讓有興趣的用戶可以搶先了解更多服務詳情並獲取相關更新。

成立於1985年的Firstrade，為美國金融業監管局（FINRA）及美國證券投資者保護公司（SIPC）的成員。Firstrade首席執行長John Liu表示：「我們始終致力於提升客戶的交易體驗。通過與Blue Ocean的合作，我們突破了一般交易時段的限制，幫助客戶更靈活地參與美股市場交易。這是我們追求創新的重要里程碑，此服務使Firstrade客戶能即時掌握市場動態，迅速應對全球經濟與重大事件，進一步把握交易良機。」

Blue Ocean Technologies總裁兼首席執行長Brian Hyndman表示：「我們非常高興能與Firstrade合作，將隔夜交易服務帶給更多投資者。Blue Ocean的使命是讓投資者能在自己方便的時間進行美股交易，這次合作實現了我們對更靈活交易的共同願景。」

Firstrade的核心理念秉持「客戶體驗第一」，以卓越的服務、低廉的投資成本，協助每一位客戶實現財富成長的目標。Firstrade為領先的零佣金美國網路券商，提供股票、ETF、期權及共同基金的零佣金交易，同時亦提供高利息固定收益產品，包括聯邦政府債券 （Treasury Bills, Notes & Bonds）、地方政府債券（Municipal Bonds）、公司債券（Agency Bonds）及定期存款（CD）。Firstrade致力於為自主投資者提供全面的投資產品和工具，幫助客戶更有效掌控財務未來。

至於Blue Ocean Technologies, LLC (BOT)則是獨特的資本市場金融科技公司，透過在美國隔夜交易時段進行交易，為全球投資者提供支援。Blue Ocean Technologies的美國經紀交易商子公司Blue Ocean ATS, LLC及其交易系統Blue Ocean Alternative Trading System (BOATS)目前交易美國國家市場系統(NMS)股票的時間為星期日至星期四晚上 8:00 至清晨 4:00（美國東部時間）。

了解更多美股隔夜交易服務詳情或加入等候名單，請上網站 https://landing.firstrade.com/zh-tw/waitlist-overnight-trading。有關Firstrade更多信息，請上網https://www.firstrade.com。