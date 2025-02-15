瑪摩利醫院舉辦蛇年新春慶祝活動
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毗鄰布碌崙8大道華人社區的瑪摩利醫院(Maimonides Health)日前舉辦農曆蛇年新春慶祝活動，這個面向華社的隆重慶典已迎來第17年，邀請醫護工作者、社區各界組織和民眾數百人歡聚一堂，欣賞醒獅賀年和中國傳統舞蹈表演。
瑪摩利醫院總裁及首席執行官吉布斯(Ken Gibbs)在致詞時表示，該院現有逾1500名亞裔工作人員，佔醫院工作總人數20%，超過530名會說中文的醫護人員，包括40名醫師、以及150護士，自1998年成立亞裔事務外聯辦公室以服務亞裔社區，該院秉持將病人置於疾病之上為服務宗旨。更感謝社區機構各界人士一直以來對瑪摩琍醫院的長期支持。
吉布斯指出，瑪摩利醫院服務的病患中有40%是在美國國外出生，即所在移民社區之內，將會更加重視和加強週邊社區民眾所需醫療服務，相信健康來自於身份認同。此外，美國多元文化對醫療事業很重要，醫護領域需要更多的社區參與和支持。
當天來自新越卓高中生帶來熱鬧喜慶舞獅和別開生面的扇子舞表演，日落公園105小學也帶來傳統舞蹈表演等，節目精彩多樣博得現場觀眾如雷的掌聲。
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