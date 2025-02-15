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瑪摩利醫院舉辦蛇年新春慶祝活動

紐約訊
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瑪摩利醫院舉辦蛇年新春慶祝活動院方與參加表演團體及贊助機構大合照
瑪摩利醫院舉辦蛇年新春慶祝活動院方與參加表演團體及贊助機構大合照

毗鄰布碌崙8大道華人社區的瑪摩利醫院(Maimonides Health)日前舉辦農曆蛇年新春慶祝活動，這個面向華社的隆重慶典已迎來第17年，邀請醫護工作者、社區各界組織和民眾數百人歡聚一堂，欣賞醒獅賀年和中國傳統舞蹈表演。

瑪摩利醫院總裁及首席執行官吉布斯(Ken Gibbs)在致詞時表示，該院現有逾1500名亞裔工作人員，佔醫院工作總人數20%，超過530名會說中文的醫護人員，包括40名醫師、以及150護士，自1998年成立亞裔事務外聯辦公室以服務亞裔社區，該院秉持將病人置於疾病之上為服務宗旨。更感謝社區機構各界人士一直以來對瑪摩琍醫院的長期支持。

吉布斯指出，瑪摩利醫院服務的病患中有40%是在美國國外出生，即所在移民社區之內，將會更加重視和加強週邊社區民眾所需醫療服務，相信健康來自於身份認同。此外，美國多元文化對醫療事業很重要，醫護領域需要更多的社區參與和支持。

當天來自新越卓高中生帶來熱鬧喜慶舞獅和別開生面的扇子舞表演，日落公園105小學也帶來傳統舞蹈表演等，節目精彩多樣博得現場觀眾如雷的掌聲。

瑪摩利醫院感謝社區機構各界的長期支持並頒發表揚狀。
瑪摩利醫院感謝社區機構各界的長期支持並頒發表揚狀。

亞裔 日落公園 布碌崙

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