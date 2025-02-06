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紐約華埠慶祝情人節 2/9將有LOVE巡迴互動藝術

【紐約訊】
紐約華埠商改區、Hive公共空間宣布，在市交通局支持下，2月9日本周日會在包括華埠在內的紐約市5個地點舉辦Love巡迴藝術計畫。
紐約華埠商改區、Hive公共空間宣布，在市交通局支持下，2月9日本周日會在包括華埠在內的紐約市5個地點舉辦Love巡迴藝術計畫。

西方「情人節」即將到來，紐約華埠訂於2月9日（本周日）11點~13點，舉辦「分享愛——巡迴藝術計畫」（Love|A Traveling Art Project），地點為曼哈頓華埠宰也街（Doyers St.），歡迎各界免費參與。屆時民眾可以繪畫、留言、語音的獨特方式，傳遞對社區或家人的愛意。

活動主辦方為前50位參與者提供免費咖啡飲料暖身，現場並設有藝術創作站，免費提供材料供書寫或繪製「愛的訊息」。現場還設有語音留言，參與者可以錄製語音傳遞給對方，作品可帶走或留下。

稍早，主辦方「蜂巢公共空間」（Hive Public Space）在華埠舉辦說明會。該空間創辦人亞歷珊卓．鋼紮烈茲（Alexandra Gonzalez）表示，「蜂巢公共空間」這次與紐約市交通局（NYC DOT）、紐約市開放街道、華埠共同發展機構以及華埠商改區合共五個組織通力合作，在全市五個公共空間舉辦「分享愛——巡迴藝術計畫」，旨在讓不同背景的社區成員共同參與，用藝術來傳遞彼此的愛心，讓愛遍布整個紐約市。

華埠是本次活動第二站，特別選在富於歷史文化特色的宰也街舉行。鋼紮烈茲也說，之所以選擇華埠作為其中的一站，是因為那裡是充滿故事與創意的社區，不僅有當地居民參予活動，也會吸引許多四方八面遊客。藝術家們希望在情人節前後去到華埠舉辦慶祝活動，展現此次活動的主題——「愛代表韌性、歸屬感和社區力量」。

活動承辦方華埠商改區總監陳作舟介紹，華埠社區是極為適合慶祝愛情的地點，除了2月14日浪漫情人節，平時就有很多場合適合表現愛意，包括婚紗拍攝地、婚宴酒店、鑽石一條街等。陳作舟接著說，「華埠的魅力在於她深厚的歷史和文化。本活動也將幫助唐人街吸引人流，促進消費，聚集人氣；過去在開放街道舉辦類似活動就收到了驚人效果，令許多華埠商家受益匪淺。」

華埠 紐約市 商改區 咖啡 曼哈頓

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