沉浸式餐飲新地標 落戶金神大賭場

金神大賭場全新沉浸式餐飲地標Beauty & Essex

金神大賭場全新餐飲地標Beauty & Essex 將於2月7日盛大開幕，是與Tao Group Hospitality共同打造的沉浸式餐飲新地標，是繼金神TAO Asian Bistro & Lounge之後，雙方又一次在金神大賭場的攜手合作。

作為全球領先的綜合娛樂度假勝地之一，金神大賭場（Mohegan Sun）2025年2月7日（星期五）攜手Tao Group Hospitality正式推出的Beauty & Essex餐廳，由名廚Chris Santos聯合打造，將為金神大賭場賓客帶來頂級的用餐體驗，地點位於Casino of the Sky內，在novelle旁邊。

金神大賭場總裁兼總經理Jeff Hamilton表示：「Beauty & Essex的加入進一步鞏固了我們與Tao Group Hospitality的合作關係。TAO Asian Bistro & Lounge已為該地區樹立了新的標杆，而Beauty & Essex將進一步提升金神大賭場作為令人難忘的餐飲首選地的聲譽。」

全新開業的Beauty & Essex餐廳占地11,000平方英尺，將呈現Tao Group標誌性的全球美食，包括人氣菜品如烤奶酪、煙燻培根與番茄湯餃、吞拿魚生撈餛飩炸餅、經典惠靈頓牛排 、烤雙切羊排等，並將特別推出專為金神大賭場打造的獨家菜單選項。

Beauty & Essex以其多元化菜單、隱秘酒吧氛圍及高雅環境而聞名，創新的設計從餐廳入口便吸引眼球，十足一間現代化典當鋪，展示Gold Girl Lauren Kaminsky精心陳列的復古珠寶、定製樂器、獨特藝術品等一系列藏品，這些物品均可購買，每一件都帶有獨特故事，讓賓客在驚喜之處感受奢華體驗。這一獨具匠心的場地將舉辦盛大的開幕派對，並邀請特別嘉賓參加，更多詳情將在mohegansun.com上公布。

Tao Group Hospitality首席烹飪官Ralph Scamardella表示：「 Beauty & Essex的加入為金神大賭場已經令人矚目的餐飲版圖增添了新的亮點，這一備受期待的餐廳也將成為我們全球的第三家分店。我們與金神大賭場的合作堪稱非凡，期待通過這一獨特概念進一步提升賓客體驗。」

作為餐廳聯合創始人，名廚Chris Santos表示：「作為新英格蘭 地區的本地人，我對這片土地懷有特殊的情感，我非常期待將Beauty & Essex引入金神大賭場。我相信我們的菜單和氛圍將為賓客提供真正與眾不同的體驗。」

Beauty & Essex現已開放預訂，這也標誌著金神大賭場與Tao Group Hospitality合作的新篇章，為賭場引入了又一標誌性的餐飲體驗。在金神大賭場不斷演變的餐飲版圖中，Beauty & Essex將成為追求卓越用餐體驗賓客的必訪之地。

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