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CMP人力中心2月5日舉辦商業講座「如何建立穩固的商業基礎」

紐約訊

CMP人力中心將聯合大通（Chase）銀行於2月5日（星期三）晚上7時至8時30分舉辦一場主題為「如何建立穩固的商業基礎」的線上講座。本次講座旨在為創業者和企業主提供深入實用的商業知識與策略，幫助他們為企業的長期成功奠定堅實的基礎。講座內容涵蓋如何制定穩健的財務規劃、製定有效的戰略決策方案、提升運營效率以及推動業務增長。

無論您是剛剛起步的創業者，還是希望拓展公司規模的企業主，這場講座都將為您帶來寶貴的意見，並介紹各種實用工具與策略。同時，參加者將有機會與行業專家和志同道合的同行交流，為未來的發展累積資源並建立合作關係。

「如何建立穩固的商業基礎」講座將以英語進行，報名連結：https://events.chase.com/300054167，聯繫電話：(646) 410-3394或(646)603-7172。

CMP人力中心致力於為社區內的小企業提供支持，幫助他們在競爭激烈的市場中取得成功。本次與大通銀行的合作，旨在通過共享專業知識與經驗，為廣大的創業者提供新的發展機遇。

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