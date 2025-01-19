馬來西亞領先的醫療集團透過收購醫院加強醫療旅遊業的貢獻

眾所週知，馬來西亞是東南亞 最受青睞的旅遊目的地之一。

每年都有數以百萬名旅客申請馬來西亞數位入境卡（MDAC），一旦取得核准，就能夠遊覽當地美麗的自然景觀（如美麗的浮羅交怡群島或綠意盎然的金馬倫高原）、品嚐當地美食、觀賞珍奇雨林動物，以及享受經濟實惠的假期。

然而，這並非唯一吸引遊客前來的地方；在過去幾年以來，馬來西亞也逐漸成為醫療旅遊的熱門目的地。事實上，馬來西亞在 2020 年被《國際醫療旅遊雜誌》譽為「保健與醫療服務觀光 ：年度最佳旅遊目的地，自此之後，其知名度與日俱增。

IHH 醫療保健集團在關鍵的交易中收購檳城島醫院

為了擴大其服務範圍並鞏固其在醫療觀光領域的聲譽，馬來西亞領先的私立醫院運營商 IHH 醫療保健集團最近簽署了一項協議，以 39.2 億馬來西亞令吉（$9.01 億美元）收購檳城島醫院。

IHH 醫療保健集團發言人指出，這項交易預計將於 2024 年底完成，「將使 IHH 能鞏固其在檳城的名聲，並加強其在全馬來西亞的競爭地位」。

檳城島醫院是馬來西亞檳城的領先醫療保健提供者，因此此次收購是一項特殊的策略性行動。醫院成立於 1996 年，雇有和 119 名醫師，涵蓋 40 個專科，擁有 600 個床位。主要科室包括心臟科和心臟健康科、眼科（特別針對 LASIK 雷射原位層狀角膜塑形術）、婦科、脊椎中心和運動中心（物理治療和復健）。

根據醫院網站的資料，「本院專科醫師平均擁有 24.4 年的行醫經驗，而其中 88% 以上的醫師都受過國際訓練。」

IHH 醫療保健集團的執行長 Prem Kumar 亦指出：「檳城島醫院為我們提供了轉型的機會...這家醫院在檳城的領先地位、廣泛的專科人才庫以及臨床服務，以及其作為外籍患者首選醫院的地位，使其成為補充我們在檳城發展計劃的一項重大資產。」

正如其名，IHH 醫療保健集團管理橫跨 10 個國家的醫療保健公司，其中包括土耳其 （Acibadem 綜合醫院）、馬來西亞、印度 （富通醫院）、新加坡 、中國（百匯醫院）和汶萊等。

據分析師表示，在收購檳城醫院後，IHH 醫療保健集團在馬來西亞的醫療觀光收入可望倍增。該公司宣稱，每三名前往馬來西亞的外籍患者中，就有一名使用 IHH Healthcare 的醫療網絡資源。同樣地，每名住院病人的平均收益為 12,000 馬來西亞令吉，或約 $2,760 美元。

馬來西亞為何成為熱門的醫療觀光旅遊目的地？

馬來西亞成為醫療的熱門選擇，有許多原因。

首先，馬來西亞以親民的價格提供高品質的醫療保健服務，其治療費用比美國、英國或澳洲等國家低 40% 至 60%。

根據安邁 Alvarez & Marsal 近期的案例研究，馬來西亞的治療價格比新加坡、馬來西亞等鄰近國家低約 50%。例如，在馬來西亞進行膝關節置換手術的價格約為 $7,000 至 $8,000 美元，而在新加坡則約為 $15,500 至 $16,500 美元。在馬來西亞，磁力共振掃描的費用為 $350 至 $400 美元，印尼則為 $500 至 $570 美元，新加坡則遠遠超過 $1,200 美元。

同樣地，馬來西亞的私立醫院也通過了國際聯合委員會 (JCI) 等組織的國際認證，許多醫院還聘請了技術精湛的醫療專業人員。

許多醫院僱有精通英語、普通話、廣東話、塔米爾語、阿拉伯語和印度語的多國語言工作人員，使來自國際的患者在溝通上更加容易和安心。最後，也是最為重要的一點；許多患者會選擇將醫療與輕鬆的假期相結合，使其成為結合醫療與假期二合一的旅遊目的地。

馬來西亞的頂級醫療服務

馬來西亞是眾所皆知的頂級醫療目的地，包括整形外科、心臟科、生育與試管嬰兒、腫瘤科與癌症 治療，以及骨科。

除了專門的治療，馬來西亞也提供全面的健康檢測配套。這些配套亦稱為「檢查」，允許患者在一天內接受各種一般健康篩檢。一般而言，患者會從驗血和心電圖作為開始，接著接受更專門的診斷，例如進行超音波掃描、X 光，以及例行篩檢，例如視力測試、牙科檢查和聽力評估。在流程結束後，病患會與醫師會面，檢視篩檢結果並根據報告取得個人化的建議。

這些健康篩檢配套分為不同等級，從針對一般健康指標的基本檢查，乃至包括癌症篩檢、心臟壓力測試和全身掃描的進階配套。

由於提供高品質的治療和治療後的恢復方案，馬來西亞正逐漸成為醫療旅遊的首選。IHH 醫療保健集團版圖的擴張，預示著此一蓬勃發展的行業將持續成長。