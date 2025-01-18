過年吃雞 大吉大利 年夜飯美味走地雞料理 體面又應景

「雞」的台語與「家」同音，又象徵著一家大吉大利的意思。

每年的這個時候，家裡就該張羅著年夜飯的菜單了，家人口味都照顧到，這飯才算完美！年夜飯的這一頓，除了吃魚還要吃雞，「雞」通「吉」，過年吃雞，大吉大利。

法拉盛 雞欄所飼養的三黃走地雞，肉質緊密細緻、皮下脂肪少、雞味濃鬱，深受各大餐館及家庭主婦的喜愛。以下提供三道台式走地雞料理，將吉祥放上桌，事事順心順利。

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(一) 暖心土雞湯

寒冷的天氣，燉煮一鍋雞湯，讓家人團聚的時刻，從餐桌暖到心底。但想要燉煮一鍋好喝的雞湯是有技巧的，如何保留著雞的香氣，肉質的軟嫩，以及湯頭的濃郁都是很講究的！燉湯其實是很科學的，在燉煮時，一定要撈除蛋白質凝結產生的殘渣浮沫，撈除乾淨湯頭才會清澈，也不會讓殘渣再回煮到肉當中。想要湯頭清透鮮甜，可以用慢火煲煮。

燉雞湯如果只是想喝湯，並不在意肉質口感，可以用老母雞，從冷水下鍋，讓原料從低溫慢慢升高，進而充分釋放營養與甜味。但如果想吃到肉質軟嫩不柴，就用走地雞（土雞）熱（滾）水開始燉煮。

（二）紹興醉雞

江浙傳統涼菜紹興醉雞，是將煮熟或蒸熟的雞肉經過紹興酒和中藥調成的醬汁浸潤後，滿溢出深沉的酒香，是非常討喜又簡單的年菜 、宴客菜，也可以成為家常料理 。

注意事項：1、 雞肉一定要放置到完全變涼，再泡入冷泡醬汁當中，否則容易腐壞。2、 紹興酒可改用花雕酒、黃酒、女兒紅等。3、 如果蒸的容器底部是圓形有弧度的，可將雞腿肉皮朝下，蒸出來的整體形狀比較漂亮。

（三）臺式水晶冷油雞

用煮雞的高湯製作成的浸泡醬汁，再加上蒜、紅蔥頭、青蔥做成的自製蔥香油，組合搭配起來就是又香又Q的冷油雞（水晶油雞）。是團圓年菜一定要看到的一道料理。

步驟做法

1、 將水煮滾後，放入稍微拍扁的蒜及紅蔥頭，再放入去骨雞腿上下川燙三次後（定型外表），完全放入土雞腿肉，再次滾沸後關小火計時15分鐘，關火悶10分鐘。2、 撈出雞腿後用冰水浸泡，煮雞腿剩下的即為高湯，要用來冷泡雞腿及調醬用。3、 雞腿確實冷卻後泡入「浸泡雞腿醬汁」的冷泡醬汁中約2小時。4、 浸泡入味的雞肉切塊擺盤淋上「雞肉淋醬」再淋上「蔥香油」即完成。 放涼後放入冰箱冰一至兩天。 土雞皮會有脆脆的口感。

法拉盛雞欄(Flushing Live Poultry)由美東最具規模的鳯凰雞欄第三代華人子弟經營，現推出季節大特惠，買十送一再送新鮮土雞蛋 一打。 該店提供送貨上門服務，皇后區訂購滿$40家禽免費送貨，每週六長島 區域顧客訂購滿$80家禽免費送貨(限在36出口以下)。歡迎新老客戶電話訂貨；通國、台、粵、英語，接受糧食券和信用卡。

買十送一優惠包括三黃雞，黃毛公雞，大番鴨，台灣土雞，珍珠雞；累計買10隻即送５磅以下三黃雞一隻，和一打新鮮土雞蛋。（憑卡蓋章，僅限店裡消費使用。）

法拉盛雞欄地址：131-57 Fowler Ave., Flushing, NY 11355(大學點BP加油站旁)，七天營業，電話：929-200-7788(8am-4pm)。